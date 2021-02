Skoda en dit plus sur la nouvelle Fabia

La quatrième génération de la citadine est sur le point de rejoindre les concessions de la marque tchèque. Une meilleure habitabilité et des moteurs plus efficients sont au programme de la petite Skoda.

Voilà 22 ans que Skoda tente de percer sur le segment des citadines du segment B avec la Fabia. Une initiative couronnée de succès à l’international avec 4,5 millions d’unités produites depuis ses débuts, dont 166 000 en 2019. En France, où la concurrence nationale est particulièrement relevée, la petite tchèque, cousine de la Volkswagen Polo, s’est toujours contentée de jouer les seconds rôles. L’an dernier, à peine plus de 5 000 unités ont été mises à la route. En résumé, elle mène une carrière relativement discrète dans l’Hexagone en dépit de qualités reconnues. Rien ne dit que son destin bascule avec l’arrivée de la quatrième génération, quand bien même celle-ci évolue positivement dans bien des domaines.

Désormais basée sur la plateforme MQB-A0 du groupe Volkswagen, la Fabia est en mesure de proposer une meilleure habitabilité. Elle bénéficie de dimensions plus généreuses (4 107 mm de long, 1 780 mm de large et 2 564 mm d’empattement), ce qui se traduit par un volume de coffre très correct de 380 litres (1 190 litres avec les sièges arrière rabattus). Cette nouvelle architecture l’autorise également à accueillir de nouvelles motorisations essence allant de 65 à 150 ch. Point de diesel à l’horizon. Skoda a toutefois pensé aux gros rouleurs avec une consommation moyenne annoncée autour de 5 l/100 km et surtout un réservoir optionnel de 50 litres (40 litres de série) faisant monter l’autonomie du véhicule à 950 km. Ajoutez à cela la possibilité d’opter pour la boîte DSG7 sur le 1,0 TSI EVO de 110 ch, laquelle est montée de série sur le 1,5 TSI EVO de 150 ch.

La nouvelle Fabia est également mise au goût du jour en termes d’équipements et de sécurité. Des phares full Led, un digital cockpit, un nouveau système d’infodivertissement, des aides à la conduite plus nombreuses ou encore les incontournables solutions Simply Clever – au nombre de 43 – sont au programme. Autant d’évolutions qui seront à découvrir dans les prochaines semaines lors de son arrivée en concessions.