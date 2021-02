Peugeot change d'identité de marque

Après un long travail sur la qualité des produits, Peugeot change aujourd'hui de charte graphique pour que son image soit au diapason. Les futurs modèles de la marque porteront un nouveau logo, comme l'ensemble du réseau.

Après dix ans de travail et de montée en gamme des produits, notamment visible avec le 3008 ou la 508 PSE, Peugeot veut que cette perception soit plus complète et centrée sur l'expérience client. La marque a ainsi dévoilé, le 25 février 2021, sa nouvelle identité. Naturellement le logo est le premier élément visible mais l'ensemble de l'univers Peugeot va changer dans les prochains jours, sur le digital, et dans les prochains mois sur le terrain.

Pour Linda Jackson, la nouvelle directrice générale de la marque, "Peugeot sort aujourd'hui des rangs des généralistes et ambitionne de devenir une véritable marque généraliste haut de gamme inventive". Pour résumer, le lion ne s'affirme pas premium, c'est la place de DS ou d'Alfa Romeo dans le groupe Stellantis, mais plutôt comme un concurrent de la marque Volkswagen qui est sortie des généralistes sans pour autant être premium.

La directrice générale veut que Peugeot offre "un temps de qualité", bien sur à bord des voitures, mais aussi et surtout lors de tous les points de contact avec la clientèle. Pour ce faire, toutes les interfaces vont être revues, du site internet aux showrooms.

Nouvelle identité déployée d'ici 2022 dans le réseau

Le réseau Peugeot va donc changer dans les mois à venir, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le déploiement de la nouvelle identité du lion va débuter dans quelques mois et devra être achevé, au niveau mondial, en 2022, voire 2023. Les investissements nécessaires à cette transformation ? Le constructeur a simplement évoqué des "coûts maîtrisés".

Quant à la pièce maîtresse de cette nouvelle identité de marque, le logo, il a été développé en interne. Le travail sur la refonte de la charte graphique avait débuté en 2017/2018. Bien qu'il fasse penser à celui des années 60, le logo cuvée 2021 se veut très moderne et adaptable à tous les supports et surtout ceux digitaux. Naturellement, il sera aussi sur les calandres des modèles Peugeot dans peu de temps. En effet, la nouvelle 308, dévoilée dans quelques semaines, sera le premier modèle à l'arborer.

Cela étant, un modèle déjà l'a presque porté. En effet, un logo très proche avait été testé sur le concept e-Legend, ce coupé hommage à la 504 coupé qui avait déchaîné les passions lors du Mondial 2018. Un test grandeur nature qui a sans doute eu son importance dans le choix final.