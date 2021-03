Année difficile pour le groupe Parot

Le groupe de distribution a été touché de plein fouet par la crise sanitaire. Parot a vu son chiffre d’affaires chuter de 36,5 % en 2020, à 355,7 millions d’euros.

Le groupe Parot tablait sur un retour de la rentabilité en 2020, dans la foulée d’une année 2019 encourageante au cours de laquelle son chiffre d’affaires avait progressé de 6,9 %. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement.

Le seul groupe de distribution automobile français coté en Bourse a frôlé la sortie de route avec une perte de revenus de 36,5 %, soit un total de 355,7 millions d’euros. Le dernier trimestre 2020 a été du même acabit que les précédents avec un chiffre d’affaires en repli de 36,9 %, à 147,8 millions d’euros. Voici pour les données brutes.

Le groupe tient en effet à faire la distinction avec les résultats réalisés à périmètre comparable, qui lui sont plus favorables. Rappelons que quatre concessions Ford (Blois, Bourges, Orléans-Nord et Orléans-Sud) avaient été cédées fin 2019 et que le pôle BMW-Mini avait été racheté par Eden Auto, une opération finalisée le 31 mars 2020. De ce fait, l’addition se veut moins lourde pour Parot qui communique un chiffre d’affaires à périmètre comparable en repli de "seulement" 20,5 %.

Pas de visibilité à court terme

Dans le détail, l’activité véhicules particuliers a généré un chiffre d’affaires de 225,3 millions d’euros, soit une baisse de 22,1 % à périmètre comparable et de 44 % en données brutes. Les véhicules commerciaux ont quant à eux permis de cumuler 129,2 millions de revenus, un total en déclin plus léger de 17,7 % à périmètre comparable et 17,4 % en données brutes. Les ventes de voitures particulières d’occasion ont également perdu pied, avec -22,2 %, le groupe précisant que l’activité VO a fortement chuté au dernier trimestre (-29,5 %) en raison de la forte réduction des ventes B2B de VO3000 (-46,2 %). Enfin, le business après-vente a affiché un recul de 13 % sur l’année.

"Avec des marchés annuels VP, VU et VI en baisses respectives de 25,5 %, 16,1 % et 24,5 %, nous sommes déjà heureux d’avoir limité notre perte de chiffre d’affaires à 20,5 points à périmètre comparable", commente Alexandre Parot, le PDG du groupe éponyme. Et d’ajouter que "le confinement de novembre dernier aura pesé lourdement alors que la dynamique de septembre/octobre laissait augurer une bonne fin d’année."

Le dirigeant ne se livre à aucun pronostic pour 2021, évoquant une "visibilité à court terme réduite". Il assure néanmoins que le groupe est "en ordre de marche pour assurer son meilleur niveau d’activité dès que la reprise sera là". L’objectif demeure un retour à la rentabilité. Rappelons que l’entreprise a procédé à une augmentation de capital de 4,6 millions d’euros au mois de décembre pour répondre notamment aux exigences bancaires liées à l’obtention d’un PGE.