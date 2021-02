Avec 14 916 unités (+87 %), le Peugeot 2008 a été le SUV le plus vendu en Europe en janvier 2021.

La marche royale des SUV

Sur un marché européen en baisse de 26 %, à 839 800 unités, le segment des SUV fait plus que résister avec un repli de seulement 18 %, lui offrant ainsi une part de marché de 43,8 % !

Avec 368 100 immatriculations en janvier 2021, le segment des SUV s'est adjugé 43,8 % du marché européen (27 pays), selon les chiffres de Jato. Dans le même temps, le marché global a baissé de 26 %, à seulement 839 800 unités. Ce type de carrosserie a ainsi gagné 4 points par rapport à janvier 2020. L'ascension des SUV est impressionnante et régulière puisqu'il faut se souvenir qu'ils ne représentaient que 26 % des ventes en janvier 2016.

Dans cette catégorie, le Peugeot 2008 se classe en tête sur ce premier mois de l'année 2021 avec 14 916 unités (+87 %), devant le Volkswagen T-Roc (13 896 unités ; -7 %) et le Renault Captur (12 2321 ; -2 %). Cela étant, le modèle le plus vendu en Europe durant cette période est la Toyota Yaris avec 18 094 unités (+3 %), devant la Peugeot 208 (17 310 ; -15 %) et la Dacia Sandero (15 922 ; +13 %).

Dans ce contexte, le classement des groupes varie peu, mais les trois premiers (VW, Stellantis et Renault) font moins bien que le marché. D'autres, comme BMW, Toyota, Daimler et Suzuki grignotent des parts de marchés. Il y a toutefois une exception avec le groupe Geely, donc Volvo en Europe, qui a vu ses volumes progresser de 8 %, avec 25 499 immatriculations. Un bon résultat qui doit beaucoup au XC40, en croissance de 58 % avec 10 590 unités.