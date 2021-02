Le groupe CAR Avenue va ouvrir deux sites MG, à Mulhouse et Colmar (68)

MG Motor sera distribuée par CAR Avenue à Mulhouse et Colmar

Le groupe de distribution CAR Avenue affichera un premier panneau MG à Mulhouse dès mars 2021. La marque, détenue par le groupe chinois SAIC, dispose à ce jour de 36 points de vente en France.

L'implantation de la marque MG Motor en France se poursuit à grand pas. Dès le mois de mars 2021, c'est au tour du groupe CAR Avenue d'afficher le panneau à Mulhouse (68). Ce qui porte, à ce jour, à 36 le nombre de points de vente dans l'Hexagone. Le groupe, qui a été élu Groupe français en Europe en 2020, devrait inaugurer, un second site à Colmar (68) dans les prochaines semaines.

Un développement exponentiel pour MG Motor puisque mi-janvier 2021, 15 distributeurs avaient décidé de représenter la marque en France. "Il est vrai que nous connaissons un démarrage hallucinant : les retours de la presse automobile grand public sur nos modèles sont bons, ce qui amène les distributeurs à prendre le panneau", fait remarquer Jean-Briac Dalibard, responsable des relations presse du constructeur. Environ 60 contrats de distribution seraient même déjà signés, ce qui placerait la marque proche des objectifs fixés : avoir un réseau de 80 distributeurs à la fin de l’année 2021.

Lire également : MG vise 5 000 ventes en France en 2021

Côté produits, en surfant sur les deux segments gagnants du marché automobile européen (les SUV et le véhicule électrifié) la marque dispose de certains atouts. Le modèle d’entrée de gamme, l’EHS, un SUV de segment C accompagné d’une motorisation hybride rechargeable, se positionne à un tarif de base de 33 700 euros. Il y a aussi le SUV ZS EV, 100 % électrique. Deux autres modèles doivent être lancés au cours de l’année, un autre SUV-C et une berline à l’automne.

MG Motor a le vent dans le dos

Côté distribution, un certain nombre de groupes disposent de locaux commerciaux inutilisés qu'ils cherchent à rentabiliser. La marque arrive au bon moment d'autant que les standards demandés ne nécessitent que très peu d'investissements.

"MG propose une approche très "lean" dans son fonctionnement et dans le même temps une rémunération assez intéressante", explique Christian Andreani, directeur général de CAR Avenue France. "La marque nous apporte une marge de 6,5 % du prix facturé HT auxquels s'ajoutent 3,5 % de bonus si nos objectifs de volumes trimestriels sont atteints. Il s'agit d'une marge plus que convenable."