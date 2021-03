Free2Move ajoute un forfait mobilité à son catalogue de services BtoB

Pour mieux accompagner les entreprises face aux enjeux de mobilité, Free2Move lance, le 1er mars 2021, la Mobility Card. Ce service comprend une gestion individuelle et une carte de paiement universelle pour toutes les dépenses de transport.

Une nouvelle corde s'ajoute à l'arc de Free2Move. Le 1er mars 2021, la filiale autonome du groupe Stellantis en charge des solutions de mobilité lance la Mobility Card, un service destiné aux entreprises qui vise à faciliter les déplacements des employés quel que soit le moyen de transport utilisé.

La Mobility Card combine plusieurs éléments : d'une part, une interface de supervision par collaborateur pour le gestionnaire de mobilité et, d'autre part, une application mobile et une carte de paiement universelle pour l'utilisateur final. Ainsi, chaque employé connait ses droits et grâce à son moyen de paiement peut régler toutes ses dépenses, notamment celles liées à des usages en rupture (autopartage, covoiturage...).

La Mobility Card répond à un modèle de consommation par abonnement. Free2Move a déterminé trois bouquets qui échelonnent le niveau de prestation. La Mobility Card One autorise le paiement en stations-service, dans les parkings, au péage et dans les stations de lavage. Avec la Mobility Card Classic, le collaborateur peut aussi réaliser toutes les dépenses de mobilité dont le taxi, la location, l'autopartage et le transport public. Enfin, doté de la Mobility Card Prime, le porteur de la carte peut utiliser son compte pour tous les moyens de transport et ses frais de déplacement, dont l’hébergement en voyage.

A noter que la Mobility Card, d'abord déployée en France avant de s'étendre au reste de l'Europe, peut être couplée à l’offre Charge My Car, la solution de recherche de bornes, de planification et de recharge aux bornes publiques. Ainsi, l'entreprise entre dans une dimension d'usage multi-énergies. Un argument de plus pour encourager les gestionnaires à basculer plus franchement vers les véhicules électrifiés, Free2Move voyant la Mobility Card comme une opportunité d'intégrer facilement les l'électromobilité dans les sociétés.