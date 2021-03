En seulement deux ans et demi, Skoda a produit deux millions de SUV.

Skoda vient de produire son deux millionième SUV

Seulement deux ans et demi après le lancement du Kodiaq, la marque tchèque vient de produire son deux millionième SUV. Il s'agit d'un Kamiq, fabriqué dans l'usine de Mlada Boleslav.

D'une marque de berlines, Skoda serait-il en train de devenir un constructeur de SUV ? Cette carrosserie représente en effet 40 % des véhicules produits par le Tchèque.

Car Skoda vient de célébrer son deux mililionième SUV. Il s'agit d'un Kamiq, assemblé à l'usine de Mlada Boleslav. Il n'aura donc fallu que deux ans et demi à la marque pour arriver à un tel niveau de production. Ce modèle est également le 250 000e Kamiq produit depuis son lancement, fin 2019.

Depuis la commercialisation du Yeti en 2009, considéré comme son premier SUV et qui s'est vendu à 684 500 exemplaires, Skoda a développé une large gamme de SUV qui a rencontré un certain succès notamment en Chine où la marque est fortement implantée. Sa gamme mondiale de SUV est aujourd'hui composée du Kodiaq (lancement en 2017 - 593 600 exemplaires), du Karoq (2017 - 454 800), du Kamiq (2019 - 266 000) et du tout nouveau modèle électrique, l'Enyaq iV (2021 - 1 100), en attendant l'arrivée du Kushaq, dédié au marché indien.

Cette famille de produits est assemblée dans neuf usines situées dans six pays (République tchèque, Slovaquie, Ukraine, Russie, Chine et Inde).