LeasePlan fait cadeau des bornes de recharge

Le loueur longue durée offre une borne de recharge à ses clients louant un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Une offre que LeasePlan destine aux TPE et PME disposant de moins de 25 véhicules en parc.

Comment inciter les professionnels à rouler à l’électrique ? LeasePlan France a peut-être trouvé la bonne formule. Le loueur longue durée a tout simplement décidé d’offrir à ses clients une borne de recharge, en l’occurrence une Schneider Electric EVlink Wallbox 3,7 kW d’une valeur de 500 euros, pour toute commande d’une voiture électrique ou hybride rechargeable. Une formule réservée aux TPE et PME dont la flotte est constituée de moins de 25 véhicules. Cette offre n’est donc pas destinée aux moyens et grands comptes.

Pour l’occasion, LeasePlan s’est associé à ChargeGuru. L’installateur de bornes de recharge est mis en relation avec le client pour réaliser un devis en vue du déploiement de l’infrastructure. Le loueur précise que les frais d’installation sont à la charge du client. Idem pour les éventuels surcoûts, au-delà de 500 euros. Il est par exemple possible d’opter pour une autre borne, potentiellement plus chère que celle proposée dans le cadre de l’offre.

L’opération est limitée dans le temps puisqu’elle prendra fin le 31 mars 2021. Elle fait partie intégrante de la campagne Green Power de LeasePlan qui vise à inciter les TPE et PME à opter pour l’électrique ou l’hybride rechargeable. Cette campagne met à l’honneur certains modèles alternatifs, comme les Volkswagen ID.3 et Passat, les BMW X1, X2 et X3, le Land Rover Discovery Sport et la Nissan Leaf.