ChargePoint électrise la Bourse

Le 1er mars 2021 a été marqué par l'opération d'entrée sur les marchés financiers de l'entreprise ChargePoint, à la suite d'un rapprochement avec Switchback Energy Acquisition Corporation. Jamais un acteur du secteur de la recharge n'avait sauté le pas.

Enfin, les acteurs de la recharge de véhicules électriques comptent un des leurs parmi les entreprises cotées en Bourse. Le 1er mars 2021, Pasquale Romano, le PDG de ChargePoint, a sonné la célèbre cloche marquant son introduction au New York Stock Exchange (NYSE). Une opération inédite dans le secteur rendue possible par un rapprochement, le 26 février 2021, avec Switchback Energy Acquisition Corporation, une société d'acquisition dont l'orientation stratégique se tourne vers le monde de l'énergie et sa chaîne de valeur.

A la clôture de cette transaction, ChargePoint disposait d’environ 615 millions de dollars en cash, tandis que, déduction faite des frais et des dépenses, 480 millions de dollars ont par ailleurs été levés dans le cadre de la transaction. A partir de ce jour, les actions ordinaires et les bons de souscription de la nouvelle société fusionnée seront négociés respectivement sous le symbole "CHPT".

ChargePoint ne restera pas une exception bien longtemps. EVBox continue de franchir les étapes pour parvenir à la même fin. Il y a quelques jours, la société a reçu les certifications ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 et ISO 14001:2015, soit celles qui concernent respectivement les systèmes de gestion de la qualité, les systèmes de gestion environnementale et les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. L'introduction en Bourse est espérée à la fin du mois de mars 2021.

Fruit du hasard, pour ceux qui ne se souviennent pas, ChargePoint et EVBox avaient pris la décision de s'associer, en 2018. Les deux fournisseurs étaient parvenus à un accord portant sur l'interopérabilité, à travers le monde.