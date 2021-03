La Toyota Yaris sacrée Car of the Year 2021

La Toyota Yaris a été élue "Car of the Year 2021"

La petite nippone fabriquée en France remporte l’édition 2021 du prestigieux prix européen Car of the Year. La Toyota Yaris devance la nouvelle Fiat 500.

Et de deux pour la Toyota Yaris ! La citadine japonaise remporte l’édition 2021 de la prestigieuse élection Car of the Year, ce qu’elle était déjà parvenue à faire en l’an 2000. Il s’agit en outre du troisième sacre pour le constructeur qui s’était également illustré en 2005 avec la Prius.

La nouvelle Toyota Yaris est donc consacrée voiture de l’année 2021 par un jury réunissant 59 journalistes automobiles de 22 pays européens. Avec 266 points, elle devance les autres finalistes que furent la Fiat 500 (240), le Cupra Formentor (239), la Volkswagen ID.3 (224), la Skoda Octavia (199), le Land Rover Defender (164) et la Citroën C4 (143).

"Un digne vainqueur de l'élection de cette année, qui s'est imposé à juste titre face à six concurrents de haut niveau", commente très sobrement Frank Janssen, le président du prix The Car of the Year. Matt Harrison, vice-président exécutif de Toyota Motor Europe, se montre évidemment plus enjoué en déclarant que "ce prix est un grand honneur pour Toyota" et qu’il s’agit de "la meilleure Yaris produite à ce jour et, comme voulu par Akio Toyoda, elle illumine déjà le visage de nos clients."

Cette victoire est un peu française puisque la Yaris, qui succède au palmarès à la Peugeot 208, est fabriquée en France, dans l’usine Toyota d’Onnaing, près de Valenciennes. Ce prix a par ailleurs une saveur inédite puisque la cérémonie s’est déroulée en ligne, et non pas comme le veut la tradition à l’occasion du salon de l’automobile de Genève, annulé cette année.