Renault : Eric Feunteun, nouveau directeur après-vente et qualité

Eric Feunteun prend la direction après-vente et qualité du groupe Renault. L’ancien responsable du programme véhicules électriques du constructeur a pris ses nouvelles fonctions en mars 2021.

S’il a longtemps été le monsieur véhicule électrique de Renault, Eric Feunteun œuvrera désormais au service après-vente du constructeur. Ce dernier remplit, en effet, les fonctions de directeur après-vente et qualité du groupe depuis mars 2021. Un retour aux premières amours pour le dirigeant qui avait démarré sa carrière chez Renault au sein du service logistique pièces détachées.

Eric Feuteun aura en charge la direction après-vente de la marque Renault et supervisera la vente et qualité après-vente (toutes marques), sous la responsabilité après-vente monde. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la récente réorganisation du groupe, présentée par Luca de Meo.

Diplômé de Mines ParisTech, Eric Feunteun a occupé différents postes au sein de la marque au losange ces dernières années. Après avoir notamment œuvré à la business unit VE et nouveaux business entre 2015 et 2019, le dirigeant avait rejoint la zone Eurasie, qui englobe la Russie, la Roumanie et la Turquie, pour y prendre en charge l’activité après-vente.