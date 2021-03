CDK Global International devient Keyloop

Mise en vente par sa maison mère, la filiale en charge des activités internationales du groupe CDK Global a été acquise par le fonds Francisco Partners. L'entité devient Keyloop et réalise ses premières opérations de croissance externe pour densifier le portfolio.

Enfin, le sort de CDK Global International est connu. La branche en charge des activités hors Etats-Unis du groupe CDK Global, l'éditeur de solutions DMS pour la distribution automobile, a été cédée au fonds d'investissement Francisco Partners pour un montant de 1,45 milliard de dollars. Actée le 1er mars 2021, la transaction a donné lieu à la création de Keyloop, une entité indépendante qui va poursuivre le travail accompli.

Connu pour ses investissements internationaux dans le domaine des technologies, comme avec Masternaut en 2011, Francisco Partners confirme sa stratégie. Le fonds a retenu le nom de Tom Kilroy, qui était son operating partner, pour prendre la direction générale de Keyloop, tandis que Neil Packham, ancien CEO de CDK Global International, continuera à oeuvrer pour l’entreprise en tant que conseiller. Tom Kilroy a l'expérience de ces défis puisqu'il a été par le passé directeur des opérations de Finastra, une entreprise de technologie financière comptant plus de 10 000 employés pour un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dollars.

"Nous lançons notre entreprise Keyloop avec l’intention d’améliorer l’expérience des clients du secteur automobile, a lancé le nouveau directeur général. Les bonnes performances de Keyloop, son histoire remarquable et ses collaborateurs de talent sont les principaux atouts qui rendent cette entreprise si attrayante. L’acquisition de Keyloop s’est faite parce que Francisco Partners a su reconnaître non seulement la richesse de l’offre commerciale que l’entreprise propose sur le marché aujourd'hui".

Rachat de Rapid RTC et Enquiry Max

Le moins que l'on puisse dire est que Keyloop n'a pas tardé à passer à l'action. Dans la foulée de l'annonce de sa création, le groupe a levé le voile sur deux opérations de croissance externe. Avec le soutien de Francisco Partners, le canadien Rapid RTC et le britannique EnquiryMAX sont tombés dans l'escarcelle de l'ancienne division de CDK Global. Le montant des sommes déboursées n'a pas été communiqué.

Il faut y déceler la volonté de Keyloop de fonder une plateforme ouverte au service des concessionnaires et des constructeurs automobiles. L'ajout de ces produits permettant à Keyloop d'améliorer son offre de ventes et de marketing et de développer de nouvelles solutions autour de la gestion des prospects et de l'attribution, en combinant les données de ces produits avec ses propres systèmes de gestion des concessionnaires (DMS). Un plan qui n'est pas sans rappeler la démarche entamée par le groupe Imaweb.

En ce qui concerne Rapid RTC, le fournisseur de solutions de communication numérique et de gestion des prospects (LMS) accompagne à ce jour avec plus de 4 200 points de vente et fournisseurs tiers de premier plan. Son système facilite la gestion des contacts entrant en provenance de 300 types de canaux différents, mais également le traitement des clients sur le lieu de vente. Glen Demetrioff, le fondateur et PDG, rejoindra Keyloop en tant que membre de l'équipe de direction.

Pour ce qui est d'EnquiryMAX, l'entreprise installée à Leeds, au Royaume-Uni, fournit une solution de gestion de showroom à plus de 970 concessionnaires au Royaume-Uni et en Irlande, dont certains des plus grands groupes de distribution de ces deux pays. Les produits d'EnquiryMAX jouent un rôle clé dans la gestion efficace des demandes des clients de la première prise de contact à la signature du bon de commande. EnquiryMAX est actuellement le plus grand partenaire du programme de partenariat de Keyloop.