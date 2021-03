Les ventes de voitures d'occasion n'ont pas rebondi en février

Un ralentissement prononcé durant la seconde partie du mois de février 2021 a porté préjudice au bilan des ventes de véhicules d'occasion. Il perd 8,5 % par rapport à l'an passé avec environ 453 400 transactions. Après deux mois, il reste dans le rouge.

Alors que le nombre de jours ouvrés était équivalent à celui de l'an passé, le marché du véhicule d'occasion a enregistré une nouvelle baisse de volume en février 2021. Selon les chiffres de AAA Data, il s'est échangé 453 407 VO tous canaux confondus, soit 8,5 % de moins que l'an passé. Cela porte le score cumulé à 937 368 unités en repli de 6,1 % mais avec deux jours ouvrés tronqués par rapport à 2020.

En croissance en janvier, Audi est la seule marque du Top 10 à renouveler la performance en février. La marque aux anneaux a représenté 19 396 transactions le mois dernier, soit un petit 0,5 % de plus que l'an passé. Après deux mois, ses produits totalisent 40 861 transactions, soit 4,9 % de mieux. Rares sont les autres marques en croissance. Il faut souligner le cas de Mini (+2,1 % à 6 315 unités) et de Porsche (+9,7 % à 2 750 unités). Pour le reste du plateau, les courbes sont descendantes.

Renault chute de 13,5 % en février, à 88 851 transactions. Tous canaux confondus, la marque a fait l'objet de 183 489 échanges depuis le 1er janvier, soit 10,9 % de moins qu'en 2020. Une baisse tout aussi significative a frappé Citroën qui, en février, a rendu 12,7 %, à 49 264 unités (-10,4 % sur deux mois). Entre les deux, Peugeot résiste. Avec 83 296 changements de propriétaires, les modèles de la marque au lion perdent 8,3 %. Le cumul glisse de 6,6 %, à 171 368 unités.

Toyota fait de la résistance

Chez les importées, Volkswagen est en-dessous de la moyenne du marché en terminant à -6,5 % et 35 698 VO au compteur. Après 40 jours d'activité, ce sont 74 420 véhicules qui ont changé de main (-3,8 %). Toyota aussi continue de s'illustrer puisque le repli n'est "que" de 4,6 %, à 12 846 VO en février et de 3,1 % au cumul, à 26 513 unités. Ford (-10,7 % ; 16 492 VO), Opel (-14 % ; 13 775 VO) ont rencontré plus de difficultés.

Même les valeurs montantes du secteur se contractent. Toutefois, à l'exception de Dacia qui dévisse de 9,5 % sur le mois, elles ont été du bon côté de la moyenne. Kia, Hyundai, Suzuki et Skoda fondent toutes d'un peu plus de 5 %, quand Seat rend 2,5 %, à 6 494 unités. Après deux mois, la marque espagnole reste dans le vert (+0,5 %, à 13 433 unités).