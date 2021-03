AutoTech lance un incubateur virtuel

Sous l’appellation Le Paddock, l'association de start-up spécialisées dans les technologies au service de la mobilité a ouvert un incubateur en ligne. AutoTech se dote d'un outil d'accompagnement inédit dans l'univers de l'innovation.

Le grand projet évoqué à demi-mot en novembre 2020 a pris forme. Le 2 mars 2021, AutoTech a levé le voile sur Le Paddock, un incubateur dématérialisé à destination des start-up membres de l'association. Un lieu virtuel qui se veut un point de concentration de toutes les informations et services utiles aux jeunes entreprises.

"Le Paddock est ouvert à tous, c'est un service à la carte, le membre pourra venir pour s'informer sur l'AutoTech, chercher un emploi si ce secteur l'attire fortement, s'inspirer pour se lancer dans l'entreprenariat, découvrir l'écosystème via les événements diffusés par les partenaires, clubs auto et start-up. C'est innovant et inédit, peut-être que bientôt nous verrons les mêmes plateformes apparaître en BioTech, FinTech, AgroTech", s'est exprimé dans un communiqué Richard de Cabrol, directeur du Grand Prix ACF AutoTech.

Le Paddock permettra en effet de présenter les événements propres à l'univers de l'innovation. Les start-up pourront, par exemple, organiser des conférences de lancement de produits/services comme des ateliers ou des appels à projets. Cet incubateur sera également un outil de veille technologique comme une plateforme de gestion des campagnes de recrutement. Enfin pour les médias, le Paddock servira de base de données sur les entreprises et partenaires d'AutoTech. Au lancement, 40 start-up, 16 communiqués et 7 événements sont déjà en ligne.

Parmi les rendez-vous listés, il y a bien entendu le Grand Prix ACF AutoTech, dont les phases de sélection viennent de s'achever. Les entreprises finalistes préparent actuellement leur passage sur la scène de l'ACF. Le jury se réunira le 15 avril 2021 pour écouter les présentations en direct et procéder au vote.