Hyundai double la mise sur les SUV urbains avec le Bayon

Déjà présent sur le segment B-SUV avec le Kona, Hyundai arrive avec une seconde proposition. Le Bayon, qui tient son nom de la ville de Bayonne, se voudra plus accessible sans pour autant jouer petit bras sur la dotation en équipements.

Entre le Tucson de 4e génération, le Kona restylé, le nouveau Santa Fe et la Ioniq 5 pure électrique, Hyundai enchaîne les présentations de SUV depuis quelques semaines. Et ce n’est pas fini puisque la marque sud-coréenne vient de dévoiler le Bayon, sa nouvelle proposition sur le marché des SUV urbains.

Vous l’aurez compris, le catalogue se composera prochainement d’une double offre sur le segment B-SUV. La répartition des rôles sera la suivante : le Bayon fera office d’entrée de gamme sans pour autant mégoter sur le niveau d’équipement, tandis que le Kona continuera à toucher une clientèle plus aisée, notamment avec ses versions hybrides et électriques.

En termes de gabarit, le Bayon, qui tire son nom de la ville de Bayonne, est proche de son ainé avec une longueur de 4,18 m (entre 4,16 et 4,20 m pour le Kona), une largeur de 1,77 m et une hauteur de 1,49 m, sans oublier un empattement de 2,58 m (2,60 m pour la Kona). Le volume de coffre est quant à lui annoncé à 411 litres, soit plus que tous les versions disponibles du Kona. Une habitabilité légèrement supérieure qui s’accompagne aussi d’un style plus tranché, notamment sur la partie arrière avec ses feux en forme de boomerang et ses formes anguleuses. Le Kona privilégie pour sa part la rondeur des lignes.

Le plein d’équipements

"Alors que les SUV connaissent un succès grandissant à travers le monde, Hyundai s’est aperçu qu’il existait une certaine demande pour un modèle capable de sillonner les villes européennes tout en offrant un espace suffisant pour répondre aux attentes des clients", déclare Andreas-Christoph Hofmann, vice-président marketing et produit chez Hyundai Motor Europe.

Le dirigeant met également en avant "la dotation inégalée en équipements de connectivité et de sécurité" pour le segment. Dans ce domaine, le Bayon est effectivement bien pourvu avec un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces et une écran digital d’infodivertissement de 8 ou 10,25 pouces selon les finitions. A cela s’ajoutent deux ports USB à l’avant et un à l’arrière, un socle de recharge sans fil ou encore le système de connectivité Bluelink. Une panoplie d’aides à la conduite sont également au programme.

A la différence du Kona, le Bayon ne s’aventure pas sur le terrain de l’électrifié, se limitant à des motorisations dotées de la technologie 48 V. La gamme se compose du 1,2 l MPi de 84 ch associé à une boîte manuelle à 5 rapports et du 1,0 l T-GDi de 100 ch disponible en boîte manuelle intelligente à 6 rapports ou en transmission à double embrayage à 7 rapports. Par boîte intelligente, le constructeur entend le passage du véhicule en mode roue libre dès que le conducteur lève le pied de l’accélérateur.

Les prix du Bayon n’ont pas encore été communiqués. Une question de semaines sans doute, sachant que le SUV est attendu en concessions dans le courant du deuxième trimestre. Un atout supplémentaire pour Hyundai France qui vise cette année 2,4 % du marché français.