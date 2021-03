L'occasion chez les professionnels continue sur la pente descendante

La pénurie de véhicules d'occasion récents impacte toujours négativement les scores des réseaux professionnels. En février, ils ont perdu 10,3 % de volume, à quelque 172 500 unités. Les ventes entre particuliers poursuivent leur croissance.

Les revendeurs de véhicules d'occasion ne parviennent pas à sortir de la spirale négative. Le dernier bilan édité par AAA Data fait état d'un repli des ventes de l'ordre de 10,3 %, en février 2021, à 172 552 livraisons, soit 34,8 % du marché. Après deux mois, les professionnels ne peuvent constater qu'une fonte de 11 % de leurs volumes, à 339 440 unités et donc 34,6 % de pénétration.

La faute à une pénurie de matériel récent. Le moins d'un an dévisse de 44,7 %, à 19 506 unités. Le repli se fait également observer sur toutes les tranches d'âge au-dessus de 5 ans. Les professionnels perdent 8,6 % sur le 6-10 ans et 8,7 % sur le 11-15 ans. Les VO plus vieux rendent 3,2 %. En fait, les point de vente ont majoritairement immatriculé des VO de 2 à 5 ans qui, à 64 440 unités grimpent de 2 %. Après deux mois, c'est le seul segment dans le vert (+0,4 %, à 123 142 unités).

640 616 véhicules d'occasion en CtoC à fin février

En février, les transactions de gré à gré ont, quant à elles, pris du poids. A la faveur d'une croissance volumétrique de 6,7 %, à 323 543 unités, le CtoC a représenté 65,2 % des transactions scellées. A l'exception des VO de moins de 12 mois, qui n'ont jamais été réellement le fort de ce marché, tous les segments s'inscrivent en hausse. Mentions spéciales pour le 2-5 ans qui bondit de 16,8 % et pour le VO de 12 à 24 mois (+15,4 %). Significatives, les évolutions sur les autres territoires sont moins impressionnantes, même si le VO de plus de 16 ans prend 9,4 %.

Après deux mois, les particuliers ont revendu 640 616 véhicules d'occasion par leurs propres moyens. En clair, ils pèsent 65,4 % des changements de main. Une activité en croissance de 3,8 % par rapport à 2020 qui tient pour beaucoup aux chiffres enregistrés sur les VO récents. Quand bien même le moins de 12 mois chute de 25,8 %, à 29 970 unités, les deux tranches d'âge suivantes sont en progression de 12,3 % chacune. Le 2-5 ans cumule déjà 127 790 unités (13 % des échanges). Le CtoC s'arrogeant 16,2 % de toutes les transactions françaises avec les VO de 11-15 ans.