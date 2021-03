Trustoo fonctionne avec un réseau de prestataires capables d'intervenir en France et dans les pays frontaliers.

Trustoo apparaît sur les annonces de ParuVendu

Un accord conclu en début d'année 2021 fait désormais figurer Trustoo, le service d'inspection des véhicules d'occasion, sur le site de petites annonces. Paru Vendu souhaite ainsi apporter plus d'accompagnement et plus de transparence face aux risques d'escroquerie.