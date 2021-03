Les SUV d'occasion ont le vent en poupe

Sur un marché de l'occasion morose au mois de février 2021, les SUV ont tiré une fois de plus leur épingle du jeu. Mais les statistiques d'immatriculations révèlent également que le plaisir n'a pas été boudé.

Dans un contexte de marché VO qui cherche encore à retrouver un élan de croissance, peu de segments de produits sont parvenus à boucler le mois de février 2021 en hausse. D'après AAA Data, les statistiques font état de 100 636 immatriculations de SUV et tous terrains d'occasion, soit 6,1 % de plus que l'an passé. Un volume qui octroie à cette famille de véhicules la deuxième meilleure part de marché avec 20,3 % des ventes sur la période. Après deux mois, le tableau indique 196 554 unités, soit un gain de 4,4 % et 20,1 % de pénétration.

Mais en ce début d'année la surprise vient d'ailleurs. Si les volumes sont modestes, les cadences sont toutefois remarquables pour les coupés et les cabriolets. En ces temps de crise et d'incertitude, les Français veulent se faire plaisir. Les certificats de cession leur donnent raison. En février, les ventes de coupés d'occasion ont crû de 6,2 %, soit la meilleure performance du mois, à 9 610 unités. Celles de cabriolets ont gagné 5,3 % par rapport à 2020, à 8 442 unités. Au cumul des mois, ces segments prennent respectivement 8,3 % (19 532 unités) et 5,4 % (16 805 unités).

A l'autre bout du spectre, les monospaces et monospaces compacts s'effritent un peu plus. 36 395 acheteurs se sont tournés vers les compacts (-10,3 %) quand 4 891 ont conclu une affaire pour un monospace (-12,3 %). Et ce ne sont pas les breaks qui ont récupéré une partie de la clientèle puisque les volumes sont identiques à l'an passé, à un peu plus de 27 500 transactions.