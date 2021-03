Stellantis place Marc Lechantre à la tête du VO

Depuis le 1er mars 2021, Marc Lechantre a pris du galon au sein du groupe Stellantis. Le directeur VO de PSA a été nommé responsable des véhicules d'occasion pour l'ensemble de la nouvelle entité née de la fusion avec FCA.

Un nom restait à mettre en face de la fonction. Depuis le 1er mars 2021, il est maintenant connu. Marc Lechantre est devenu directeur de l'activité véhicules d'occasion pour l'ensemble du groupe Stellantis. Jusqu'à présent en charge de ce département pour le compte de PSA, il prend du galon et se place sous la responsabilité de Philippe de Rovira, directeur des activités affiliées de Stellantis.

Marc Lechantre a rejoint le groupe PSA en 2006 et a occupé différents postes clés pour le groupe en Europe. Il a notamment été nommé directeur général de l'atelier d'assemblage de l'usine de Trnava (Slovaquie) en 2007, directeur général de Peugeot et Citroën au Royaume-Uni en 2011 et directeur général adjoint de la stratégie et de la planification d'entreprise du groupe PSA en 2013. Sa promotion au titre de senior vice-président véhicules d'occasion datant de janvier 2017.

Marc Lechantre est titulaire d'un master de Sciences Po Paris et est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Administration Publique (ENA).