Renault refond son après-vente

Après avoir revu son organigramme, dans le cadre du plan Renaulution, le constructeur français vient de présenter la nouvelle organisation de sa business unit après-vente. Cette dernière intègre notamment deux nouvelles directions : Renault Tech et Motrio.

Après l’annonce du plan Renaulution, dévoilé en janvier 2021 par son directeur général Luca de Meo, Renault déploie progressivement sa nouvelle organisation.

Depuis le 1er mars, le groupe affiche notamment un nouvel organigramme à l’après-vente. Désormais cette business unit, toujours dirigée par Hakan Dogu, directeur après-vente du constructeur, a pour mission en tant que fonction support de soutenir les marques, d’assurer la cohérence entre elles et de garantir leur compétitivité.

A cette fin, elle intègre depuis le 1er janvier deux nouvelles business units : Renault Tech, dirigée par Rafael Treguer, et Motrio BU, dirigée par Guy-Olivier Ducamp.

En parallèle, de nouvelles nominations ont été officialisées depuis le 1er mars. Outre Eric Feunteun, qui prend le poste de directeur performance business et qualité après-vente et directeur après-vente Renault, Xavier Kaufman a pris la tête de la direction marketing et programmes après-vente, tandis que Frank Lagarde est devenu directeur après-vente Dacia.

Grâce à cette nouvelle organisation "orientée vers les marchés et les clients", Renault entend gagner en efficience et en efficacité pour "s’adapter aux tendances sociétales et à la compétition avec les géants d’internet et proposer plus de services et de valeur client".