Guilaume Couzy devient directeur de Stellantis pour la France

Depuis le 1er mars 2021, Guillaume Couzy occupe la fonction de directeur France des marques du groupe Stellantis. Il supervisera le commerce dans l'Hexagone de Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep et Alfa Romeo.

Directeur du commerce France de Peugeot depuis 2017, Guillaume Couzy évolue depuis le 1er mars 2021 dans la sphère Stellantis. Ce dernier vient d'être promu directeur du commerce de toutes les marques du groupe distribuées sur le territoire, à savoir Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep et Alfa Romeo.

A ce titre, il sera rattaché directement à Maxime Picat, directeur général de Stellantis pour l'Europe élargie.

Il s'agit donc d'un niveau de responsabilité supplémentaire dans la nouvelle organisation avec la nomination de Country manager Stellantis par pays. Les responsables du commerce de chaque marque en France lui rapporteront directement. Pour l'instant, son remplaçant sur le périmètre de Peugeot, n'a pas encore été dévoilé.

Guillaume Couzy a rejoint le groupe PSA en 1993. Avant d'occuper le poste de directeur du commerce France, il a occupé différentes fonctions dans les domaines du marketing et du commerce, en Europe et en Amérique Latine. En 2007, il est nommé vice-président de la filiale Peugeot Mexique puis, en 2010, de la filiale Peugeot Brésil. En 2012, il devient vice-président marketing et communication de la marque Peugeot.