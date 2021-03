SublimCar veut établir un réseau de franchises de remise en état de véhicules

L'enseigne fondée à Muret (31) en 2016 accélère sa stratégie de déploiement territoriale. Le concept qui propose de remettre des véhicules en état souhaite toucher une part plus large de clients particuliers et professionnels.

SublimCar part à la conquête de territoire au travers d'une stratégie de franchises. L'enseigne originaire de Muret, près de Toulouse (31), spécialisée dans la remise en état esthétique des véhicules, souhaite attirer des candidats après une première expérience réussie en Normandie, dans la région de Rouen (76), depuis quelques mois. Un plan de développement amorcé par la création, en 2020, de SublimCar France, une entité qui chapeautera les relations avec les partenaires.

L'enseigne de Farid et Céline Guendouzi ambitionne de couvrir les cinq plus grandes villes françaises d'ici 2023 tout en conservant une taille de réseau raisonnable pour garantir une relation humaine. "Nous ne cherchons pas forcément des expertises et des qualifications, mais des profils en ligne avec notre philosophie", soutient Aristide Mony, le directeur commercial et développement réseau, associé du couple fondateur.

Pas de royalties

Deux manières existent de rejoindre la franchise. SublimCar propose un contrat d'exploitant de fourgon mobile totalement aménagé moyennant un investissement de 50 000 euros environ. "Nous préconisons un apport de 20 à 25 % de ce montant", explique encore Aristide Mony. Autrement, il est possible d'ouvrir un centre de préparation. Hors immobilier, le budget d'aménagement est évalué à 15 000 euros. Des sommes auxquelles s'ajoute un droit d'entrée de 6 000 euros. Ce qui comprend alors la licence, un programme de formation de 15 jours et l'accompagnement dans le temps.

SublimCar demande ensuite chaque mois 400 euros par site et 100 euros de participation à l'effort de communication. Aucune somme n'est touchée sur le chiffre d'affaires en revanche. L'historique d'activité à Muret montre qu'un centre peut tourner avec moins de 5 salariés et réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires par tête. Dès la première année, le résultat net peut ainsi atteindre 25 000 à 30 000 euros.

Cap sur les fins de location et le VO CtoC

Dans le bilan du site originel, la clientèle évolue progressivement. Le service de traitement de la carrosserie et de nettoyage a d'abord attiré des points de vente. Ancien chef des ventes dans la succursale PSA de Toulouse, Aristide Mony a signé le premier contrat de prestation de SublimCar en 2017. Mais de plus en plus de particuliers poussent la porte. Le mix de 85-15 en faveur du BtoB en 2016 est désormais de 65-35. "En accueillant la clientèle CSP+ qui veut remettre son véhicule en état nous avons gagné en rentabilité, tandis que les professionnels nous assurent un volume régulier", salue le responsable qui a rejoint les rangs, il y a quelques temps.

Les concessionnaires resteront cependant une cible de l'enseigne. Avec une capacité de traitement de 4 à 5 véhicules par jour, SublimCar opposera une offre de service artisanal haut de gamme aux centres de reconditionnement à la chaîne. Les gestionnaires de flotte aussi seront démarchés comme une réponse aux problématiques de fin de contrat LLD. En matière de fin de contrat, ceux de LOA des particuliers présentent également un potentiel. Mais Farid Guendouzi lorgne surtout le marché du VO en CtoC plein de promesses. Motif pour lequel une batterie de services a été élaborée.

Outre la vente de produits d'entretien et de solutions de désinfection naturelles, SublimCar propose le convoyage et la mise à disposition de véhicules de courtoisie. Dès lors qu'il s'agit de VO, cela va plus loin avec des services de mise en main au terme d'une transaction. "Nous assurons le car staging avant la revente des véhicules, nous allons mettre en place un accompagnement administratif et la possibilité de commander sa carte grise par notre intermédiaire au premier semestre", annonce Aristide Mony. Une panoplie riche qui sera soumise aux aspirants franchisés.