Un salon de Genève en 2022 ?

Selon le média suisse RTS, le salon automobile de Genève serait en passe d'être sauvé grâce à un partenaire privé dont le nom n'a pas encore été communiqué. Sa tenue en 2022 pourrait alors être envisagée.

Le salon de Genève, l’un des rendez-vous automobiles les plus attendus en Europe, pourrait renaître de ses cendres. Annulé en cette année 2021 et à la dernière minute en mars 2020 à cause de la pandémie, il avait en parallèle connu des difficultés liées à principalement à des problèmes politiques.

Nos confrères suisses de la RTS nous apprennent que la société organisatrice, la fondation Geneva International Motor Show (GIMS), aurait trouvé un accord avec un partenaire privé qui ne serait pas d’origine helvétique.

"A ce stade, il est impossible de connaître l'identité de cet acteur en raison du secret des affaires", indique la RTS. "C'est un partenaire qui va nous permettre, financièrement, de retrouver une base stable, mais aussi de développer le salon explique de son côté le directeur général du Salon de l'automobile Sandro Mesquita sur le site de la Radio Télévision Suisse. "Il est fort probable que le salon soit beaucoup plus hybride, avec une part digitale plus importante, mais avec toujours une part physique de rencontres."

Toujours selon la RTS, la manifestation devrait même se maintenir à Genève l’année prochaine et "des discussions sont en cours avec Palexpo, le partenaire historique du Salon de l'automobile depuis plus de 100 ans."

Le Salon de l'automobile de Genève est le plus grand événement de Suisse et l'une des plus importantes expositions de véhicules au monde. Avant la crise sanitaire, il attirait chaque année près de 600 000 visiteurs et rapportait plus de 200 millions de francs suisses (180 millions d'euros).