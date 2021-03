Porsche Holding Salzburg se renforce en Italie

Le groupe de distribution affilié au groupe Volkswagen procède au rachat, via sa filiale Eurocar Italia, de Rinaldi. Ce distributeur transalpin est à la tête de trois concessions dans la région turinoise.

Porsche Holding Salzburg pousse, petit à petit, ses pions en Italie. Après avoir fait l’acquisition du groupe Iob Silvano & C en 2019, la filiale du groupe Volkswagen récidive en ce début d’année 2021 avec la prise de contrôle, à partir du 1er avril, du groupe familial Rinaldi.

Cette opération, réalisée par l’intermédiaire de sa filiale Eurocar Italia, vise à renforcer sa présence dans la région de Turin où Rinaldi détient trois concessions distribuant les marques Volkswagen Véhicules Utilitaires, Audi, Skoda et Volkswagen.

En termes de chiffres, le groupe italien annonce avoir livré 3 479 voitures neuves et 2 253 voitures d'occasion en 2020, pour un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. Il emploie 200 collaborateurs. Cette acquisition permet ainsi à Eurocar Italia d’augmenter son volume de ventes à environ 33 500 voitures neuves et 18 269 voitures d'occasion. La filiale de Porsche Holding emploiera au total près de 1 500 salariés et comprendra 37 concessionnaires dans les régions du Frioul, de la Lombardie, de la Vénétie, du Piémont, de la Toscane, de la Ligurie et du Trentin.

"Nous sommes ravis que Rinaldi SpA et son personnel fassent partie de la famille Eurocar Italia à l'avenir. Les concessions de Turin, Rivoli et Cirie constitueront un complément idéal à notre réseau de distributeurs dans le Piémont et nous permettront de servir au mieux nos clients dans cette partie de l’Italie", déclare Matthias Moser, le directeur général d’Eurocar Italia. L'acquisition reste néanmoins soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence de l’Union européenne.