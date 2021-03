Fullcar Services rejoint le CNPA

L'entreprise de prestation logistique fait désormais partie des membres de l'Alliance des Mobilités au CNPA. Fullcar Services a pris la décision de compter parmi les membres pour mettre son expérience à la disposition des professionnels de la mobilité partagée.

Et une association professionnelle de plus pour Fullcars Services. Après avoir rejoint le syndicat SesamLLD et l’Association des Acteurs de l’Autopartage (AAA), au cours des derniers mois écoulés, l'entreprise de prestations de services automobiles a décidé de devenir membre de l'Alliance des Mobilités, au CNPA, a-t-il été officialisé le 3 mars 2021.

Une entrée dans le club des acteurs de la mobilité, le 19e métier du CNPA, qui témoigne de la volonté de Fullcar Services de s'affirmer comme un opérateur actif. Partenaire des loueurs, distributeurs, gestionnaires de flotte et soutient au quotidien des conducteurs, "les équipes Fullcar Services sont en contact permanent avec la réalité terrain et toutes les parties prenantes de la mobilité automobile", rappelle Yves Cadio, le directeur des opérations de Fullcar Services. "A ce titre, nous observons tous les nœuds logistiques ou, a contrario, les bonnes pratiques à uniformiser. Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes de nous associer à l’Alliance des Mobilités pour faire progresser ensemble le secteur", a-t-il ensuite expliqué dans un communiqué.

Lire aussi : Pourquoi Fullcar Services a créé WeMooveCars ?

A la table des réflexions, Fullcar Sevrices fera valoir une expérience de 15 ans et l'accompagnement de plus de 400 clients en France et dans les pays frontaliers. Une richesse saluée par Marie-Valentine d'Hoopde Synghem, la responsable du pôle Nouvelles Mobilités. L'Alliance des Mobilités dénombre maintenant une cinquantaine d'entités.