CAR Avenue reprend Citroën et DS à Strasbourg

Le groupe CAR Avenue continue son implantation dans le Grand Est avec le rachat des points de vente Citroën et DS à Strasbourg et à Hœnheim (67) à PSA Retail France, effectif depuis le 1er mars 2021.

Après le rachat en octobre dernier des sites Citroën et DS de Mulhouse (68) et de Saint-Louis (68) à PSA Retail France, le groupe CAR Avenue poursuit son développement en Alsace avec l'acquisition des succursales de Strasbourg et de Hœnheim (67), effective depuis le 1er mars 2021.

Le groupe confirme donc ses positions dans les départements alsaciens en y devenant le premier distributeur exclusif des marques Citroën et DS avec un volume de 7 000 véhicules sur ce territoire. Cette acquisition complète les sites du Bas-Rhin d'Haguenau, de Saverne et de Célestat et ainsi que celui de Colmar (68).

"Nos axes de développement sur ces points de vente strasbourgeois porteront sur la reconquête de la clientèle et de la qualité du service dans le but de reprendre des parts de marché", présente Jean-Louis Bouchez, directeur général de Car Avenue Alsace. Les deux sites repris s'appuient sur un réseau de quatorze agants.

Avec ses affaires lorraines (Nancy et Metz) déjà rachetées à PSA Retail en 2015, Car Avenue commercialise désormais un volume global de 12 000 véhicules neufs Citroën et DS sur ces deux territoires.

Pour rappel, CAR Avenue est présent en Lorraine et Alsace, mais aussi au Luxembourg et en Belgique avec 130 concessions pour un volume de 80 000 véhicules neufs et d'occasion. Le chiffre d'affaires du groupe est de 1,7 milliard d'euros et son effectif est de 2 500 collaborateurs.