Le marché russe renoue avec la croissance en février 2021

Avec des immatriculations en hausse de 0,8 %, le marché russe connait une très légère croissance. Après deux mois d'activité, il reste toutefois orienté à la baisse de 1,4 %.

L'hémorragie est-elle terminée ? Après une année 2020 en baisse de 9,1 % et un mois de janvier 2021 en repli de 4,1 %, les immatriculations en Russie ont augmenté de 0,8 % en février 2021. 120 081 véhicules, VP et VUL, ont ainsi été recensés par l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur. Cela représente 1 008 unités de plus qu'en janvier 2020.

"Cela semble être le signe d'une stabilisation continue", a commenté le directeur du comité des constructeurs de l'AEB, Thomas Staertzel, dans un communiqué. "En général, le marché reste au niveau de l'année dernière," a-t-il ajouté.

Depuis le début de l'année 2021, le marché de la fédération totalise 215 294 unités, soit un volume en baisse de 1,4 % et 3 148 immatriculations de moins. Dans ce contexte, Lada demeure l'incontestable leader du marché avec des ventes en croissance de 7 % au cumul. La marque locale est suivie par Kia (-2 %) et Hyundai (-4 %). Renault est au pied du podium avec un volume en croissance de 2 % depuis janvier.

Bien que Peugeot affiche une croissance de 58 % depuis le début de l'année, le niveau de ventes est presque ridicule avec 889 immatriculations en deux mois. C'est pire encore pour Citroën (+6 %) avec 499 unités. Logiquement le hit-parade des ventes est dominé par des produits des marques sur le podium. La Lada Granta retrouve sa place de leader devant les Kia Rio et Lada Vesta.

Pour cette année, les constructeurs prévoient une légère progression des ventes de 2,1 % par rapport à 2020, à 1,632 million d'exemplaires. Bien loin des belles années où le potentiel du marché russe laissait entrevoir 3 millions d'immatriculations.