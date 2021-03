Toyota n'abandonne pas le soldat Aygo

Le constructeur japonais va à l’encontre de la tendance actuelle qui est à l’abandon des citadines du segment A. Toyota prépare la future génération de l’Aygo qui reposera sur la même plateforme GA-B que la Yaris.

Toyota ne renonce pas au segment A. Contrairement à Renault, qui ne renouvellera pas la Twingo, ou à PSA, son allié sur cette catégorie, qui arrêtera prochainement la production des Peugeot 108 et Citroën C1, le constructeur japonais compte donner une suite à la génération actuelle de l’Aygo en Europe.

Cet effort se fera donc en solo dans l’ancienne usine Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) située en République tchèque, rebaptisée Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) depuis qu’elle devenue la pleine propriété de Toyota Motor Europe (TME) au 1er janvier 2021. Un terme a été mis à cette date à la joint-venture qui l’unissait à PSA, et ce depuis 2002, conformément à l’accord signé entre les deux parties en novembre 2018.

La Yaris aussi produite en République tchèque

Toyota va néanmoins continuer à produire les 108 et C1 pendant quelques mois. Le temps sans doute de terminer les préparatifs pour l’arrivée de la prochaine génération de l’Aygo, si tant est qu’elle conserve ce nom. Ce nouveau modèle reposera sur la plateforme GA-B, la même que celle utilisée pour les Yaris et Yaris Cross. Il ne sera toutefois pas question de motorisation hybride, plutôt d’une proposition thermique autorisant des tarifs plus agressifs.

Toyota prévoit ainsi monter sa production annuelle de modèles basés sur la plateforme GA-B à 500 000 unités. Outre la contribution de la future Aygo, le constructeur va évidemment compter sur les Yaris et Yaris Cross qui permettront à l’usine d’Onnaing, près de Valenciennes, de tourner à plein régime. Il est en outre d’ores et déjà prévu que le site TMMCZ vienne en renfort dès cette année, dans le courant du second semestre, pour produire des Yaris hybrides et ainsi répondre à la demande accrue sur ce modèle. Plus de 150 millions d’euros ont été investis en ce sens par Toyota pour l’expansion de la capacité et la modernisation de l’usine qui emploie plus de 3 500 personnes.