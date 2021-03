Quels hybrides les Français achètent-ils ?

AAAData nous apporte une lecture plus précise des immatriculations des modèles hybrides, quel que soit le degré d'hybridation. Voici le top 10 des ventes.

En 2020, les véhicules électrifiés ont pesé pour 21,4 % des immatriculations en France, avec un volume de 355 579 unités, selon les données de AAAData. Si les modèles hybrides rechargeables et les véhicules électriques, sont nettement identifiés, les volumes précis entre l’hybridation légère (mild hybride) et l’hybridation non rechargeable (full hybride) sont nettement plus flous.

Depuis le début de cette année 2021, AAAData analyse ces données et nous permet une lecture plus précise des choix des Français dans cette catégorie des hybrides. Sur le seul mois de février 2021, 21 162 modèles hybrides non rechargeables ont été mis à la route, soit 70 % de la totalité des modèles électrifiés. Ce volume se répartit avec 10 076 full hybrides et 11 086 mild hybrides.

La Toyota Yaris domine le classement général et celui de la catégorie hybrides non rechargeables. Le Ford Puma se classe premier des mild-hybrides alors que le Peugeot 3008 est en tête dans la catégorie hybrides rechargeables.

Voici le top 10 des immatriculations par catégorie de technologies sur le mois de février 2021 (données AAAData).