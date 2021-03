Le groupe Ghistlelinck va ouvrir un site Mercedes VU/VI à Dunkerque

Partenaire exclusif de Mercedes-Benz, le groupe belge va poursuivre sa politique d'investissement en France. A l'automne, le groupe Ghistlelinck va entamer la construction d'une concession VU, VI et bus à Dunkerque, son troisième site de ce côté de la frontière.

"Il n'y a que deux marques, Mercedes et les autres". Les propos de Vincent Yzerbyt, le président du groupe Ghistlelinck, disent tout de l'amour que le distributeur belge porte à la marque à l'étoile. Une relation qui va se renforcer puisque l'investisseur aux commandes depuis 2006 va lancer les travaux d'une nouvelle concession à Dunkerque (59) à partir de l'automne prochain, a-t-il confié le 4 mars 2021, lors d'un échange avec la presse.

Ce point de vente à inaugurer en 2022 sera concentré sur les activités VU, VI et bus, comme à Lille et Valenciennes, les deux premiers sites exploités par le groupe Ghistlelinck de ce côté du Quiévrain. "Sur le territoire, il n'y a pour le moment qu'un point service, nous voulons accélérer", a lancé Vincent Yzerbyt. Aux 92 personnes employées par le groupe belge en France, viendront s'ajouter 12 salariés à Dunkerque, selon les prévisions. 2 à 3 d'entre eux auront des fonctions commerciales dans cette concession qui va se mettre aux normes VO Mercedes-Benz Certified pour les utilitaires d'occasion.

Lire aussi : Daimler confiant pour 2021

En 2020, le groupe Ghistelinck a réalisé environ 51 millions d'euros de chiffre d'affaires avec les concessions de Lille et Valenciennes, en très légère hausse malgré la crise sanitaire. Au global, l'opérateur, connu en outre pour être le plus ancien partenaire de Mercedes encore en activité en Belgique, pèse 2 500 VP, 1 500 VUL et 500 VI immatriculés par an, dont 660 utilitaires et 186 VI neufs dans l'Hexagone.

Pour finir, relevons que le groupe va également effectuer des travaux de modernisation dans son affaire lilloise. Ce projet viendra dans un second temps et s'achèvera à l'horizon 2023, d'après le président de Ghistelinck.