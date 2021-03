L'ID.4 comme l'ID.3 peuvent recevoir des mises à jour à distance

Les Volkswagen ID. mises à jour "Over the air"

Volkswagen poursuit le développement des logiciels embarqués pour ses ID.3 et ID.4. Aujourd'hui, ces véhicules peuvent recevoir des informations et de nouvelles fonctionnalités grâce à des mises à jour "Over the air".