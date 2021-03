Lidl loue à nouveau des voitures en Allemagne

L’enseigne de la grande distribution s’allie à Sixt Leasing et Vehiculum pour louer, en longue durée, des véhicules en Allemagne. Lidl avait mené une opération similaire en 2019.

Fort du succès de sa première opération menée en 2019, Lidl propose, en Allemagne, à nouveau des véhicules en location longue durée (de 24 à 48 mois). Pour cette seconde incursion dans le monde de l’automobile, l’enseigne de la grande distribution s’allie à Vehiculum, déjà partie prenante de sa première tentative, et Sixt Leasing.

Depuis le 1er mars 2021, les clients ont accès, via le site de Lidl, à différentes offres de location, dont une est plus particulièrement mise en avant. Il s’agit d’un Kia Stonic proposé à partir de 135 euros par mois pour un contrat de 48 mois et 40 000 kilomètres. Lidl propose d’autres véhicules sous la bannière Lidl Auto, en l’occurrence des Renault Twingo et Clio, respectivement à partir de 99 et 109 euros par mois.

L’opération porte sur un nombre limité d’unités, l’enseigne précisant que les offres étant valables dans la limite des stocks disponibles. La première initiative menée avec Fiat avait porté sur 1 000 Fiat 500 écoulées en l’espace d’une semaine.

Des livraisons sur sites ou à domicile

Le processus est le même qu’en 2019, à savoir que tout se déroule en ligne. Les clients trouvent toutes les informations utiles liées aux véhicules sur le site lidl-autos.de, ainsi que les conditions de location et comment procéder. Un lien les envoie ensuite sur le site de Vehiculum qui se présente comme la "seule plateforme au monde" qui permet d’avoir une vue d’ensemble, indépendante et transparente, des offres de location avec la possibilité de signer directement les contrats en ligne.

Dans le cas présent, Vehiculum sert d’intermédiaire pour Sixt Leasing qui fournit les véhicules, sous un délai de 6 à 8 semaines pour les Kia Stonic. Trois sites de livraisons sont prévus à proximité de Berlin, Munich et Francfort. Les clients ont également la possibilité de se faire livrer à domicile.