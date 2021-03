Alfa Romeo : Jean-Philippe Imparato a choisi son équipe

A la tête d’Alfa Romeo depuis le 19 janvier 2021, Jean-Philippe Imparato vient de dévoiler la composition de son staff. Une task force dont la mission est de redorer le blason et de développer les ventes de la célèbre marque milanaise.

Le challenge est immense. Jean-Philippe Imparato a été placé le 19 janvier 2021 à la tête d’Alfa Romeo pour redonner ses lettres de noblesse à l’iconique marque milanaise. Un défi qu’il ne pourra accomplir sans une équipe focalisée sur cet objectif et surtout choisie par ses soins. Un staff qui est le fruit d’un subtil mélange de cadres issus des ex-groupes FCA et PSA, aujourd’hui réunis sous la bannière Stellantis.

Parmi les ex-PSA, on retrouve Arnaud Leclerc, nommé responsable de la stratégie et du reporting de la performance de la marque auprès de Jean-Philippe Imparato, ainsi que Larry Dominique, jusqu’à présent chargé de représenter PSA en Amérique du Nord, qui devient responsable d'Alfa Romeo North America. Ce dernier rapporte hiérarchiquement à Mark Stewart, directeur des opérations de Stellantis pour l’Amérique du Nord, et fonctionnellement à Jean-Philippe Imparato.

Les autres membres de l’équipe proviennent de FCA. Daniel Guzzafame est nommé responsable des produits Alfa Romeo sous la direction du PDG français. Erica Ferraioli devient pour sa part responsable de la tarification Alfa Romeo et Lancia, rapportant de ce fait à Jean-Philippe Imparato et Luca Napolitano, PDG de Lancia.

Au niveau international, Roberta Zerbi évolue en tant que responsable d'Alfa Romeo et Lancia Europe, rapportant hiérarchiquement à Maxime Picat, Jean-Philippe Imparato et Luca Napolitano. Massimiliano Trantini est quant à lui promu responsable du marché chinois. Il est placé sous Grégoire Olivier au niveau hiérarchique et Jean-Philippe Imparato au niveau opérationnel.

Le PDG d’Alfa Romeo se félicite d’avoir réuni une équipe "composée de personnes aux compétences et aux parcours différents, pleinement engagées, avec une passion authentique pour cette marque fantastique". Il mettra également la main à la pâte puisqu’en plus de sa fonction de PDG, il va cumuler temporairement la fonction de directeur marketing et communication.