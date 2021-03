Chômage : une légère baisse observée en janvier 2021

Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité affiche un léger recul de 0,9 %, soit 34 600 inscrits en moins, sur le mois de janvier. En incluant l'activité réduite, la variation s'avère quasi nulle (+0,1 %) sur cette période.

La Dares a publié le 25 février dernier son bilan mensuel du chômage dans l'Hexagone. Selon la direction chargée des études au ministère du Travail, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A de Pôle Emploi) a reculé de 0,9 % en janvier 2021, soit 34 600 inscrits en moins. En compte désormais 3,79 millions de demandeurs d'emploi en France.

En prenant en compte l'activité réduite (catégories B et C), la situation sur le front de l'emploi s'avère étale. La Dares comptabilise 6 millions de personnes concernées, un résultat en hausse de 0,1 % et 3 000 inscrits de plus sur un mois.

Hausse globale depuis le début de la crise sanitaire

Plus en détails, on note que, dans la catégorie A, la baisse concerne autant les hommes (-0,8 %) que les femmes (-1 %) et touche toutes les classes d'âge. Celle qui concentre le plus d'actifs, 25-49 ans, est dans la moyenne nationale avec un recul d'un point.

En dépit de cette tendance encourageante, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité reste élevé avec un total supérieur de 8,8 % au niveau d'avant crise. Sur la même période, celui concernant les catégories B et C progresse de 1,7 %.