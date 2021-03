Quels secteurs d'activité ont le plus la cote en intérim ?

Selon les données de Mistertemp' Group, les univers de la logistique, de l'industrie, du BTP et du tertiaire sont actuellement les plus favorables aux intérimaires. Le cabinet recense à lui-seul 6 500 opportunités d'emploi dans ces secteurs.

Agence spécialisée dans l'intérim, Mistertemp' Group a mis en poste plus de 40 000 personnes au cours de l'année 2020. Aujourd'hui, alors que la crise sanitaire déstabilise encore fortement le marché de l'emploi, celle-ci s'est penchée sur les secteurs d'activité les plus attractifs et livre également son analyse des niveaux de rémunération moyens appliqués sur les principaux métiers de chacun d'eux.

"Les entreprises s'accrochent"

"Malgré un contexte économique très incertain avec l'ombre d'un troisième confinement qui plane, on voit que les entreprises s'accrochent. Pour le moment les secteurs comme l'industrie et la logistique font plus que tenir bon... On observe même une légère croissance !", de l'ordre de 11 % dans le premier cas et de 7 % dans le second, note Alexandre Pham, co-fondateur de la société.

Secteur offrant le plus d'opportunités d'emploi, l'industrie totalise, rien que chez Mistertemp' Group, 2 200 offres. Parmi les métiers les plus ouverts, figurent notamment ceux d'agent de production avec une rémunération moyenne de 1 598 euros brut/mois, conducteur de ligne (1 657), technicien de maintenance (1 880) ou encore tourneur/fraiseur (1 926).

La logistique, en toute logique…

Assez logiquement, l'univers de la logistique se montre très attractif avec 1 700 postes à pourvoir principalement en tant que préparateur de commande à 1 584 euros brut/mois, cariste (1 630) et manutentionnaire (1 559). Le secteur du tertiaire suit avec 1 500 opportunités à saisir allant de vendeur (1 569 euros brut/mois) à comptable (2 023) en passant par assistant comptable (1 777).

Enfin, le monde du BTP se signale également. 1 110 postes y sont actuellement à pourvoir. En bas de l'échelle des salaires, on retrouve le métier de manœuvre/ouvrier BTO (1 578 euros brut/mois) alors que celui de carreleur pointe tout en haut (1 880). Entre les deux, figurent notamment les métiers de menuisier (1 759), électricien (1 795) et maçon (1 806).