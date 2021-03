Le baromètre de l'emploi, par Indeed

Evolution des recherches et des offres d'emplois, métiers les plus demandés et les plus proposés, analyses par région, Indeed nous livre les grandes tendances du marché de l'emploi automobile pour le mois de février 2021.

Spécialiste du recrutement sur Internet, Indeed analyse toutes les grandes tendances du marché de l'emploi au travers de son institut de recherche (Hiring Lab). Le léger coup d'arrêt observé en janvier 2021 ne s'est pas confirmé en février puisque les requêtes comprenant au moins un terme lié au secteur automobile ont augmenté de 0,03 point sur un mois et représentaient au final 0,65 % des recherches totales relevées par Indeed.

Un résultat d'autant plus encourageant que "l'intérêt des candidats pour l'automobile atteint un niveau au plus haut de trois ans", précise Alexandre Judes, économiste à l'Hiring Lab.

Un volume d'offres stable

Sur le plan géographique, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur que l'on dénombre le plus de requêtes, à la faveur d'un très bon mois de février. Suivent au coude-à-coude les régions Centre-Val de Loire et Grand Est. Quant aux mots clés les plus relevés, outre certains termes génériques (automobile, véhicule, concession), Indeed met particulièrement en exergue ceux liés à l'après-vente (carrossier, mécanicien) tandis que le terme "deux-roues" est en forte croissance.

Du côté des offres, à présent, le volume d'annonces "auto" est resté stable entre janvier et février, à hauteur de 2,81 % de l'offre total d'Indeed. "Le recrutement reste très affecté par la crise et il n'est pas exclu que plusieurs mois passent avant de retrouver le poids d'avant crise dans le total des offres", croit savoir Alexandre Judes.

De la mécanique sous toutes ses coutures

Et c'est en Corse que l'on dénombrait à cette occasion le plus d'opportunités de carrière, l'automobile y représentant 4,78 % des annonces. Le Grand Est (4,29 %) et les Hauts-de-France (3,67 %) complètent le podium. Sur les trois comme sur les douze derniers mois, c'est en revanche dans l'Est que le marché de l'emploi auto se montre le plus dynamique.

Au niveau des métiers dominant, celui de mécanicien – qu'il soit dans l'automobile, le poids lourd, les engins de chantier ou l'agricole – est l'un des plus proposé. Sur le plan de la dynamique, c'est en revanche celui de commercial, ou apparenté comme tel (conseiller commercial, vendeur automobile), qui domine alors que celui de chauffeur poids lourd perd du terrain.