Nissan modernise son outil de formation en France

Au tout début du mois de février 2021, Nissan West Europe a inauguré la Nissan Academy, un centre de formation à Bois d'Arcy (78). Le fruit de plusieurs mois de réflexion qui s'inscrit dans le plan de relance de la marque.

Nissan veut revenir sur le devant de la scène automobile et s'en donne les moyens. C'est tout du moins le message qu'envoie la filiale Nissan West Europe à son réseau de distribution en inaugurant un tout nouveau centre de formation à Bois d'Arcy (78). Ouverte au début du mois de février 2021, la Nissan Academy vise à moderniser les outils mis à la disposition des équipes techniques et commerciales des points de vente.

Le projet qui a été nourri par plusieurs mois de réflexion impressionne par sa dimension. En plein cœur de la zone d'activité de la ville des Yvelines, Nissan West Europe a érigé un bâtiment de 4 000 m² dans lequel se trouvent 5 salles techniques ouvrant sur un atelier qui comporte 15 baies de travail. La Nissan Academy compte aussi sur un espace aménagé pour la formation à la réparation de batteries ainsi que 3 salles dédiées au commerce et 1 salle plénière.

Effort de digitalisation

"Ce n'est pas un hasard si l'inauguration a eu lieu durant la période de lancement de la nouvelle version du Qashqai, nous voulons que ce centre reflète nos ambitions. Il vient en complément du plan Nissan Next déployé dans le réseau", a expliqué au Journal de l'Automobile, Xavier Kroetz, le directeur du développement réseau et qualité client de Nissan France. D'ailleurs, le SUV vedette de la marque japonaise et l'Ariya étaient à l'honneur en février. Tous les responsables commerciaux de France ont été conviés à la Nissan Academy pour découvrir ces deux véhicules dans le cadre d'une opération exclusive.

Comme un signe extérieur de modernité, le parking de 100 places à l'extérieur va être progressivement équipé de 26 bornes de recharge rapide. Mais la Nissan Academy se montre davantage valorisée par la dotation technologique intérieure. Si la formation en présentielle reste la règle pour "entretenir un contact physique avec les produits", tous les outils ont été pensés pour permettre de dispenser des formations pointues à distance grâce au numérique. "Nous avons saisi les opportunités", soutient encore Xavier Kroetz.

Un potentiel de 2 000 stagiaires annuels

Sur place, les formateurs et la trentaine d'intervenants ponctuels auront une capacité de formation de 5 000 jours-homme. En chiffres, ce sont 2 000 stagiaires qui pourront passer 2,5 jours en "classe" tous les ans. Un rythme qui s'accélère donc par rapport à l'ancien périmètre. A noter que les deux autres sites en région, à Lyon et dans le Sud, partagés avec Renault, continueront d'exercer. "Mais le niveau d'excellence sera à Bois d'Arcy qui se veut une structure exemplaire", invite à découvrir le directeur réseau et qualité.

Durant l'année 2020, les confinements ont provoqué des reports de session de formation. L'exigence de pouvoir s'appuyer sur un "master technicien" dans chaque concession n'est plus respectée. Fort de ce nouvel outil, Nissan West Europe entend combler son retard sur le calendrier avant la fin du printemps.