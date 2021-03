De 1 à 2 % en mécanique et en carrosserie et jusqu'à 88 % en gestion et administration, la part des femmes s'avère très variable.

La place des femmes dans les métiers des services de l'automobile

Alors que la gent féminine compte 107 600 représentantes dans le secteur, celle-ci reste toutefois sous-représentée dans certains métiers, comme la mécanique ou la carrosserie. En revanche, les jeunes femmes sont de plus en plus nombreuses à rejoindre les filières de formation.

A l'occasion de la journée de la femme qui se tient ce lundi 8 mars 2021, l'Observatoire des métiers de l'Anfa s'est intéressé à la place des représentantes féminines dans l'univers des services de l'automobile. Les conclusions de cette étude s'avèrent sans surprise sous certains aspects mais aussi extrêmement encourageants sous d'autres.

Ainsi, selon l'Anfa, plus 107 600 femmes actives, salariées ou indépendantes, travaillent dans ce secteur d'activité. Si des métiers comme l’enseignement de la conduite et le commerce de détail de carburants emploient quasiment autant de femmes que d’hommes (48,4 % des salariés sont des femmes), d’autres, comme le contrôle technique ou le véhicule industriel, présentent un ratio beaucoup plus déséquilibré.

Des recrues qui donnent meilleure satisfaction

Toutefois, cette tendance est encore plus marquée dans les métiers techniques où les hommes sont sur-représentés. Les femmes ne représentent ainsi qu’entre 1 et 2 % des effectifs en mécanique ou en carrosserie. A l'extrême opposé, on les retrouve largement majoritaires des les métiers de la gestion et de l’administration (88,2 % des secrétaires de la branche sont des femmes), signe d'un univers qui peine à évoluer.

"Un levier d’insertion efficace et égalitaire"

En regardant plus en détails les travaux de l'Anfa, on observe un parfait équilibre du point de vue contractuel, 92,8 % des femmes de la branche étant en CDI contre 93,9 % des hommes. Le temps partiel est en revanche bien plus répandu chez les premières (25 %) que chez les seconds (5 %). Notons également que les recrutements féminins semblent donner meilleure satisfaction puisque plus de la moitié d'entre eux (51,4 %) sont jugés très satisfaisants contre 46,2 % pour les hommes.

Plus nombreuses à mesure que le niveau de formation augmente

Cette étude s'avère en outre très intéressante en se penchant non pas uniquement sur les femmes actuellement actives mais aussi sur celles qui les rejoindront prochainement. Ainsi, en quatre ans, l'Anfa souligne que les jeunes femmes inscrites dans des formations de la branche ont augmenté de 60,4 %. Encore une fois, le ratio reste très déséquilibré, on dénombrait à la rentrée 2020/2021 62 269 jeunes hommes en formation contre 2 440 jeunes femmes mais avec une courbe de croissance bien plus importante chez ces dernières.

Si la part des garçons en apprentissage reste dominante, cette voie étant privilégiée pour la formation aux métiers techniques ce qui explique aussi pourquoi ils sont plus nombreux en CAP et Bac Pro, la part des filles croît de façon significative à mesure que le niveau de formation progresse, passant de 2,9 % au niveau 3 (CAP), à 6,3 % pour les niveaux 6 et 7 (licence pro, diplôme d’ingénieur, master). Par ailleurs, elles sont désormais majoritaires en CQP/Titre (14,3 % contre 5,3 %), formations qui s'affirment "comme un levier d’insertion efficace et égalitaire", conclut l'Anfa.