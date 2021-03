Stéphanie Von Euw, ici au centre avec à sa gauche notamment Xavier Horent et Francis Bartholomé, respectivement délégué général et président du CNPA.

La vice-présidente de la région Ile-de-France en visite au campus des services de l'automobile et des mobilités

Près de trois ans après son inauguration, ce haut lieu de la formation et de l'excellence de la branche auto a accueilli Stéphanie Von Euw. La numéro deux du conseil régional a pu échanger avec les représentants du secteur.

C'est une visite symbolique au premier abord mais qui, dans le contexte actuel, a pris une tournure bien plus importante. Comme l'a rappelé Francis Bartholomé, président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), "notre secteur est en pleine mutation mais il souffre depuis un an. La crise sanitaire a eu pour effet de stopper certains projets pourtant très importants pour notre avenir".

Un soutien de poids

Ce dernier était ainsi d'autant plus satisfaisait d'accueillir, jeudi 4 mars 2021, sur le campus des services de l'automobile et des mobilités de Guyancourt (78), la vice-présidente de la région Ile-de-France, en charge de l'emploi et de la formation, Stéphanie Von Euw. Une présence qui offrait aux représentants du secteur une occasion d'échanger avec l'instance régionale et un soutien de poids dans un moment incertain.

Celle qui est par ailleurs une élue de terrain, en tant que premier édile de la ville de Pontoise (95), a pu découvrir ce lieu unique en son genre. Installé en face du Techno Centre Renault, ce campus regroupe depuis la rentrée 2018 une partie des équipes et des élèves des cinq principaux organismes de formation (Anfa, Aforpa, Garac, GNFA et INCM) de la branche.

Une nouvelle aide bientôt votée

"L'automobile est un secteur capital pour la région Ile-de-France auquel nous sommes très attachés. Avec Valérie Pécresse (sa présidente, NDLR), nous voulons réaffirmer ce message et accompagner tous les professionnels dans les mutations de leurs métiers", a souligné Stéphanie Von Euw, jugeant que la formation était un sujet crucial pour anticiper la fin de crise et contribuer à la relance économique.

Cette dernière a également annoncé que le conseil régional allait bientôt déployer une nouvelle aide à destination des jeunes et des moins jeunes pour soutenir le lancement ou la reprise d'entreprises. Une mesure qui sera vraisemblablement votée en avril.

Renforcer le dialogue

Également présents, Dominique Faivre-Pierret, directrice générale déléguée de l'Anfa, Raymond Vié, président du Garac, et d'autres responsables des organismes concernés ont pu valoriser leur savoir-faire mais aussi détailler leurs problématiques. "Que peut-on faire pour vous ?" ou "Comment peut-on vous aider ?" ont ainsi été des interrogations récurrentes, en forme de leitmotivs, pour Stéphanie Von Euw lors de sa visite.

Des questions auxquelles Francis Bartholomé a répondu en résumant la situation : "La région a beaucoup œuvré pour que ce campus voit le jour mais, aujourd'hui, on souhaite surtout consolider nos liens en échangeant encore davantage avec vous. Il y a de multiples sujets sur lesquels nous pouvons travailler."