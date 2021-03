La digitalisation de l’entretien automobile s’accélère selon Vroomly

Internet devient incontournable pour l’entretien automobile : c’est ce qui ressort de l’étude menée par Vroomly auprès de 1 000 automobilistes français. Ils sont ainsi 1 sur 2 à se rendre sur le web avant d’aller au garage.

C’est un des effets de la crise sanitaire, la digitalisation ne cesse de s’accélérer, et ce dans tous les domaines. Et l’entretien automobile n’y coupe pas, comme le résume Benoît Yèche, directeur marketing de Vroomly qui détaille le contexte de l’étude qu’il vient de mener : "Nous n’avions que des données de 2016, notamment du GIPA, et nous voulions vraiment chiffrer cette digitalisation des comportements que nous observons dans tous les domaines de notre quotidien, et qui ont été renforcés par la crise sanitaire".

Réalisée par Poll & Roll, les résultats de cette enquête sont disponibles gratuitement pour l’ensemble des ateliers, directement sur le site de Vroomly.

Ils mettent en valeur l’importance du recours au web dans la préparation d’une visite chez un garagiste. Ainsi 56 % des Français se rendent sur la toile avant d’aller en atelier. Et ce chiffre est encore plus important chez les 18-49 ans (65 %), ainsi que dans les zones urbaines (plus de 60 %).

"L’autre fait très intéressant pour notre secteur, c’est que les automobilistes consultent en moyenne 2,45 sites. Facebook, Google My Business, plateformes de réservation en ligne, site internet : Il faut donc multiplier les canaux pour être visible", argue-t-il.

Les automobilistes veulent un devis en ligne

Autre enseignement de l’étude, la prise de rendez-vous en ligne s’est très largement développée, et particulièrement en Ile-de-France où elle atteint 24 % contre 12 % sur l’ensemble du territoire.

Pour les conducteurs, Internet permet avant tout de se renseigner sur les prix des prestations. En cela, la demande de devis en ligne explose. 73 % des Français trouvent cela important d’y avoir accès et cette part monte même à 88 % pour le public féminin.

"Il faut rappeler que l’automobile reste le deuxième poste de dépense des foyers. Ses imprévus sont souvent mal anticipés par les Français ce qui explique l’importance donnée à l’obtention d’un devis avant de se rendre chez un garagiste, met en avant le directeur marketing. Ils veulent un devis de manière instantanée comme pour l’assurance, l’hôtellerie ou encore les billets d’avions. Or, un décalage subsiste encore entre leurs attentes et l’offre du marché, car peu de réparateurs ont un calculateur de devis en ligne".

Les avis sont décisifs pour convaincre

Enfin, le comparateur de garages rappelle l’importance des avis sur le choix d’un garage. Quelle que soit la tranche d’âge, les avis sont devenus décisifs dans le choix d’un commerce, et ce pour 75 % des automobilistes. Autant de résultats qui prouvent que la présence des garages sur le web en 2021, est incontournable. Et encore plus lorsqu’on sait que 50 % des Français (69 % chez les 18-34 ans) ont déjà renoncé à se rendre chez un commerçant.

"C’est une nouvelle ère qui permet aux garages multimarque, particulièrement aux MRA indépendants, de tirer leur épingle du jeu. Les prix pratiqués et la marque n’étant plus les seuls marqueurs de qualité, les garagistes peuvent faire valoir la qualité de leur travail grâce aux avis en ligne", conclut Benoît Yèche.