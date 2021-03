Porsche monte au capital de Rimac

Le conseil de surveillance de Porsche AG a décidé de porter sa participation dans Rimac Automobili à 24 %. Un investissement supplémentaire de 70 millions d'euros visant à établir un partenariat stratégique avec le constructeur croate.

En février dernier, des rumeurs faisaient état d’une montée de Porsche au capital de Rimac Automobili, qu’il détient déjà à hauteur de 15 %, et ce depuis septembre 2019. Ces bruits de couloirs se vérifient dans les faits, le conseil de surveillance de Porsche AG venant de valider une augmentation de sa participation dans Rimac Automobili à hauteur 24 %, soit un investissement supplémentaire de 70 millions d’euros.

"Mate Rimac [le fondateur de l’entreprise, ndlr] et son équipe sont des partenaires importants, notamment lorsqu'il s'agit de nous accompagner dans le développement de composants, déclare Lutz Meschke, vice-président et membre de la direction des finances et de l'informatique de Porsche AG. Rimac est en passe de devenir un fournisseur de premier rang pour Porsche et d'autres fabricants du segment high-tech. Porsche a déjà passé ses premières commandes auprès de Rimac pour le développement de composants de série très innovants."

A lire aussi : Volkswagen pourrait se séparer de Bugatti

Il est donc désormais question d’un "partenaire stratégique" pour le constructeur allemand. Les échanges fonctionnent également dans l’autre sens, Rimac bénéficiant de son côté du savoir-faire en production et d’autres expertises de Porsche. "Porsche est un grand partisan de notre entreprise depuis 2018, et cela a toujours été un privilège que l'une des marques de voitures de sport les plus emblématiques du monde fasse partie de Rimac", réagit Mate Rimac. Le jeune entrepreneur, qui a créé Rimac Automobili en 2009 à l’âge de 21 ans, se déclare "fier de travailler" avec Porsche"sur de nouveaux produits électrifiés passionnants."

Reste maintenant à savoir si l’avenir de Bugatti est au cœur des discussions entre les deux partenaires, comme les récentes rumeurs le laissaient penser. La marque française, l’une des plus prestigieuses du monde automobile, évolue dans la même sphère que la jeune structure croate, celle de l’ultra performance, à la différence près qu’elle n’a pas encore mis le cap sur l’électrique. Un rapprochement pourrait avoir du sens si jamais elle venait à amorcer un virage vers le zéro émission. Mais Bugatti n’en prend manifestement pas le chemin puisqu’elle vient d’annoncer la prochaine fabrication de série de l’hypersportive Centodieci animée par un moteur W16 développant 1 600 ch…