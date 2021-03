Karos lève 7 millions d'euros pour conquérir l'Europe

La plateforme de covoiturage domicile-travail a bouclé un nouveau tour de table dont le montant s'élève à 7 millions d’euros. La Macif et la Commission européenne sont impliquées dans le dossier. Karos entend utiliser ces fonds à l'international.

Et une levée de plus pour Karos. La plateforme de covoiturage domicile-travail a annoncé, le 9 mars 2021, avoir concrétisé un tour de financement qui lui a rapporté 7 millions d’euros. Une opération conduite principalement auprès de Macif Innovation, la filiale du groupe dédiée à l’investissement dans les start-up innovantes, et de l’EIC Fund, le fonds de la Commission européenne. Les fonds d’investissement Aster, Eiffel Investment Group et Aglaé Ventures, actionnaires historiques de Karos, participent également à cette augmentation de capital.

"Avec un chiffre d’affaires qui a quasiment doublé en 2020, nous avons prouvé la résilience de notre activité et la pertinence de nos services et de nos technologies, au sein d’un marché de la mobilité quotidienne qui a pourtant terriblement souffert de la pandémie. Nous sommes ravis d’accueillir la Commission européenne et Macif Innovation pour, plus que jamais, lutter contre la congestion automobile, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et désenclaver les zones périurbaines mal desservies par les transports en commun, partout en Europe", déclare Olivier Binet, président et cofondateur de Karos.

Maintenant que la démonstration a été faite que le modèle de Karos tient la route à grande échelle en France, avec plus de 400 000 utilisateurs et plus de 150 clients entreprises et collectivités locales, cette rallonge financière va permettre de déployer les technologies et les méthodologies de la société en Europe. Ce qui se concrétise par la signature d'un premier contrat majeur au Danemark avec FDM, l’association des automobilistes danois qui compte 250 000 foyers membres. FDM se fera le relai des solutions de Karos auprès des particuliers, employeurs et collectivités, sous la marque locale Ta’Med.