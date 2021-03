Nilfisk soigne les intérieurs

Pour nettoyer en profondeur les sièges de voiture, le fabricant danois lance un nouvel injecteur-extracteur sous la référence AX9 CAR.

Spécialisé dans le nettoyage extérieur avec une large gamme d’armoires et de nettoyeurs haute pression, Nilfisk n’en néglige pas moins le nettoyage intérieur avec notamment, une gamme d’autolaveuses dédiée à l’entretien des sols. Aujourd’hui, le fabricant danois lance son injecteur/Extracteur AX9 CAR pour le nettoyage en profondeur des surfaces textiles.

Egalement en mesure de nettoyer les sols textiles des bureaux, hall d’exposition voire tapis d’entrée, ce nouveau produit facilement manoeuvrable se révèle idéal pour les intérieurs de véhicules (voiture, bus, camion) grâce à la buse de capitonnage de série. En outre, grâce à ses réservoirs de 9 litres (eaux propres et eaux usées), la machine est parfaitement adaptée aux petites et moyennes surfaces. Evidemment, le confort pour l’utilisateur n’a pas été oublié, avec le système simplifié du rangement du câble, et la poignée intégrée à la machine pour une meilleure vidange.

Partant de là, un rappel s’impose quant au fonctionnement d’un injecteur/extracteur. Sur le principe, la solution détergente est mise sous pression par une pompe pour être injectée dans le revêtement textile. La démarche permet d’imprégner le matelas fibreux pour dissoudre et désincruster les salissures en profondeur. Les eaux usées sont ensuite aspirées par la buse de capitonnage plaquée sur le revêtement et canalisées par le flexible d’aspiration dans le bac de récupération.