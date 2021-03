INWASH ou l’atout multimarque

Sans bruit, la filiale de Ceccato a su se positionner sur le marché des pièces détachées propres aux portiques de lavage. Avec une certaine reconnaissance de la part de la profession.

Après son déménagement en 2019 dans sa nouvelle usine, avec une surface dédiée à la production de plus de 10 000 m2, Ceccato, le leader Italien de la production de portiques, tunnels et centres de lavage haute pression a franchi une nouvelle étape dans son développement. Une réelle éclaircie dans ce contexte économique particulièrement difficile de 2020.

En effet, les volumes de production ont été maintenus malgré les circonstances avec à la clé un très léger fléchissement de la courbe de progression du chiffre d’affaires enregistrée depuis cinq ans, et de nombreux projets et nouveautés sur les gammes de Véhicules Légers comme de Poids Lourds sont en cours pour cette année 2021 qui devrait se révélée comme très riche en innovations.

Et puis, en complément de son activité de fabrication et de commercialisation des matériels de lavage, Ceccato a poursuivi le développement et la modernisation de sa filiale INWASH, leader de la vente de pièces détachées multimarques dédiée aux portiques de lavage. Ce réseau unique de distribution directe permet de proposer les pièces d’origine figurant au catalogue des principaux fabricants de portiques de lavage à des tarifs très compétitifs (jusqu’à 50 % inférieurs selon les produits).

Récemment arrivé chez Ceccato en tant que directeur des Ventes France, ceci après une longue expérience chez Lavance où il occupait le poste de directeur Commercial, Thomas Cogan explique : « avec plus de 8000 références et près de 50 000 pièces expédiées chaque mois, INWASH offre grâce à son site une recherche des références très simple et facilitée par des vues éclatées et photos des pièces. Ainsi, la démarche offre la possibilité de retrouver les pièces de toutes les grandes marques du lavage ». Concrètement, ce site est ouvert à tous les propriétaires et exploitants de stations de lavage. Pour y accéder, il suffit de créer son compte en ligne.

Evidemment, l’offre INWASH est en évolution permanente et permet de s’adapter aux nouveaux produits du marché. « Afin d’améliorer encore l’efficacité de sa filiale, Ceccato a également investi dans un équipement automatisé de stockage vertical en mesure d’accueillir plus de 2000 références sur les 8000 références actives environ », précise Thomas Cogan. Dans la pratique, cette gestion automatisée permet de réduire significativement le temps de préparation de commande. Ainsi, les commandes passées en ligne sur le site internet, sont expédiées sous 24h maximum.