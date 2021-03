Une vue d’ensemble de la gamme EAS avec à l’extrême gauche le nouveau pupitre haute pression et au centre, la très récente borne combinée (paiement portique + distributeur de jetons, cartes et clés) BC10.

EAS étoffe son offre d’automates

Concepteur et fabricant d’automates de paiements pour les centres de lavage auto, EAS vient de lancer la commercialisation de deux nouveaux produits en mesure de satisfaire les exploitants.

Lors de la dernière édition du salon Equip Auto, EAS, l’une des marques du groupe Cap Monétique, avait présenté sa nouvelle gamme. A savoir, un distributeur de jetons/cartes d’abonnement tactile ou boutons lumineux, une borne de paiement portique tactile ou boutons lumineux, et une borne combinée tactile permettant de piloter un portique de lavage et de proposer la distribution de jetons/cartes d’abonnement.

Equipés d’origine du paiement carte bancaire contact et sans contact ainsi que du module de communication IConnect (celui-ci permet de recevoir mail/SMS mais aussi la prise en main à distance), ces matériels bénéficient également d’un nouveau design, de nouvelles fonctionnalités ainsi que d’un nouvel écran tactile 10’’. De quoi rencontrer un certain succès lors du lancement de leur commercialisation en 2020.

Courant 2020, le spécialiste de la monétique a également développé un autre concept, dont la mise sur le marché est très récente. Il s’agit d’un kit de paiement CB sans contact autonome dont le principal avantage est de pouvoir être installé sur du matériel existant (coffret haute pression, aspirateur, gonfleur) de n’importe quelle marque, et ceci en parallèle avec le monnayeur électronique. Autrement dit, il évite à l’exploitant de réinvestir dans un nouveau pupitre de lavage. Ce terminal également en mesure de gérer les cartes ou clés de lavage EAS est disponible sous la référence IUC 180 B en diverses versions (applique, sur pied ou en encastrement en option).

Et puis, ce tout début d’année 2021 voit la commercialisation du tout nouveau coffret haute pression. Disponible en trois déclinaisons possibles, soit en applique, sur pied ou encastrable, ce pupitre fonctionne avec différents moyens de paiement : pièces/jetons, cartes ou clés d’abonnement, carte bancaire sans contact. Côté conception, la carrosserie en inox et le joint couvrant toute la porte de ce pupitre garantissent l’étanchéité et la durabilité de l’appareil.