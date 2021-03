Heurtaux peaufine son offre moyenne et haute pression

Le spécialiste français de la conception et fabrication de matériels de lavage en self-service depuis plus de 55 ans innove en lançant de nouveaux cycles de lavage en moyenne et haute pression.

Bref rappel. Sous l’impulsion des exploitants et des utilisateurs, Heurtaux propose pour toutes ses gammes de matériel de lavage (centres HP, périphériques, borne de démarrage portiques automatiques, etc.), des modes de paiement et d’abonnement économiques et très complets, tels des monnayeurs à pièces et jetons, la carte OPTICARD rechargeable, des lecteurs CB et sans contact, par carte ou mobile, sans oublier les lecteurs de billets.

Seul fabricant de centres de lavage à être certifié par l’AFNOR (obligations gouvernementales depuis 2018) pour son logiciel de caisse OPTIWEB, Heurtaux a pour objectif de simplifier et de sécuriser les sites d’exploitation. « En effet, ce logiciel permet un suivi complet en temps réel des paiements, de la maintenance, ainsi que des suivis et mises à jour à distance », rappelle Bertrand Heurtaux, président de la société éponyme.

Reste que, aujourd’hui, l’actualité de la société de Saint-Aubin lès Elbeuf se situe ailleurs. Afin d’augmenter le panier moyen de l’exploitant et de satisfaire la clientèle, la société Heurtaux propose désormais, sur les tableaux de commande des pistes de lavage, des cycles adaptés avec la même lance (sauf pour la brosse mousse), jusqu’à 8 programmes simples et attractifs : prélavage carrosserie et jantes, lavage Electromousse & Haute Pression, brosse mousse, rinçage normal et renforcé, cire de protection – Brillance et enfin, finition séchage rapide - Anti trace.

« Déjà installé sur plusieurs stations, le concept a convaincu les exploitants dans la mesure où ils ont eu des retours très positifs de leur clientèle et ont augmenté de plus de 25 % leur panier moyen », indique Bertrand Heurtaux. Une précision. Pour une meilleure qualité de lavage, de service et de prix, Heurtaux fabrique sur son site normand tous les shampooings, produits et parfums Auto sous la marque ORTO, labellisée ECOLOJET.