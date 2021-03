Astikoto poursuit son développement

En dépit de la crise sanitaire, 2020 restera une bonne année pour le réseau de franchisés du grand ouest de la France avec une activité proche de la normale et un calendrier d’ouverture de nouveaux centres respecté à la lettre. De quoi poursuivre sur sa lancée en 2021.

Avec une activité proche de la normale qui a permis de soutenir le chiffre d’affaires (un peu plus de 1,6 millions d’euros), de maintenir les emplois et de respecter le calendrier prévu pour l’ouverture de trois nouvelles stations de lavage, 2020 restera une bonne année pour le réseau de franchisés Astikoto créé en 2010 par l’ancien pilote et co-pilote de Rallye-Raid Jean-Noël Cornuaille (7 Dakar à son actif en moto et voiture).

Ainsi, pour ce qui concerne les trois nouvelles ouvertures, la première d’entre-elles repose en fait sur l’acquisition d’un centre existant à La Pommeraye (49) le 21 septembre 2020. Une reprise à mettre au crédit de Bruno et Stéphanie Cantoni, déjà propriétaires de deux centres en franchise. La seconde ouverture à Saint-Herblain (44), le 25 septembre, est due à la motivation d’Alexandre Cristiani, un nouveau franchisé. Quant à la troisième réalisée à Cholet (49) le 7 décembre dernier, elle est à mettre au crédit de Fabrice Choloux (investisseur) et son fils Thibault (opérateur).

Pour Jean-Noël Cornuaille, l’extension en escargot des centres Astikoto à partir du Cellier (44), le berceau de la marque, est une stratégie payante. « Le consommateur dispose d’une flotte d’équipements situés à portée de trajet en zone rurale comme en sortie d’autoroutes, tandis que le franchisé peut compter sur un esprit et une dynamique de « groupe » », dit-il. Et c’est ainsi que le réseau compte aujourd’hui 15 centres de lavage en franchise synonymes d’un investissement de quelques 6,5 millions d’euros, sachant que 5 nouveaux centres sont en projets (2 réservations de terrains en cours).

Evidemment, pour tenir compte des contraintes nées de la situation sanitaire actuelle, Astikoto propose depuis octobre 2020 une prise de rendez-vous en ligne sur son site internet. De plus, début 2021, les centres seront progressivement équipés de terminaux de paiement sans contact. En outre, dans le cadre d’une évolution permanente, 2021 verra l’instauration d’un échange permanent entre les franchisés via trois commissions : Achats et Communication (celles-ci étant déjà en place), Concept & Formation. En outre, avec son partenaire Antargaz, et ceci dans le cadre d’un engagement environnemental, Jean-Noël Cornuaille et le réseau étudieront la pertinence de solutions biogaz pour le lavage. Enfin, l’installation à moyen terme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybride dans chaque centre se présente également comme l’une des opportunités à saisir.