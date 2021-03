Ecowash mobile dans le giron d’Axeo Services

Déjà présente sur le secteur du lavage manuel dit « sans eau », la filiale du groupe La Poste a pu booster son activité grâce à la reprise d’Ecowash mobile, l’un des pionniers de la démarche.

Depuis déjà un bon moment, la question méritait d’être soulevée : qu’est devenu ecowash mobile, l’un des pionniers du lavage « sans eau » avec Sineo et Ecolave ? Evoluant sous la direction d’Olivier Couly pour ce qui concerne la France, l’enseigne (initialement créée en Australie en 2004) a été reprise en 2019 par AXEO Services, une filiale du groupe La Poste.

Brève présentation. Avant le rachat d’ecowash et de sa marque commerciale WashandCheck, AXEO Services se positionnait déjà comme le 1er réseau de franchise multiservices sur le territoire, intervenant dans le nettoyage et la maintenance de locaux et surfaces vitrées, l’entretien des espaces verts ainsi que le nettoyage manuel « sans eau » des véhicules (en particulier, ceux des flottes), une activité qui a démarré en 2006. De quoi dégager un chiffre d’affaires 2019 de 78 millions d’euros, via ses 250 agences réparties sur le territoire.

Aussi, l’intégration des 60 agences propres au réseau WashandCheck, lui a permis de franchir un nouveau cap avec un réseau potentiel de lavage de quelque 300 unités mobiles. De quoi réaliser près de 25 000 interventions par an sur quelque 800 sites, dont bien sûr ceux des concessionnaires et des loueurs courtes & longue durée ; avec de jolies références tels Toyota, A.S.O. (Amaury Sport Organisation), Arval ou encore la Banque de France.

La désinfection du véhicule également à l'ordre du jour

« Si le réseau est globalisé, dans la dimension opérationnelle, chaque intervention sera menée soit par une agence AXEO soit par une agence WashandCheck », précise Benjamin Guiborel, directeur Marketing & Partenariats d’AXEO Services. De là, la démarche se veut responsable, dans la mesure où les intervenants utilisent des produits professionnels biodégradables et non toxiques, fabriqués en France et labellisés Ecocert. Evidemment, selon la méthode éprouvée, ces produits sont appliqués à l’aide de microfibres lavées en machine (300 lavages par microfibre), dans l’optique de réduire les déchets issus des prestations.

En outre, à cette prestation basique s’en ajoutent deux autres : la désinfection du véhicule relative au Covid-19 (vaporisation d’un biocide de type 2 sur microfibre et désinfection de l’habitacle + zones extérieures identifiées) et le contrôle d’état visuel du véhicule (état de la carrosserie, des vitrages, des pneus, etc.). Une précision. Pour un suivi optimal des interventions, AXEO Services s’appuie sur un outil informatique développé sur-mesure. Dans la pratique, celui-ci permet une collecte des données sur site via une application (smartphone et tablette), un suivi des interventions en temps réel, des tableaux de bord sur l’état du parc automobile géré, un historique des entretiens et de la facturation et enfin, des remontées d’alertes et des rappels de planification.

Partant de là, quel objectif à moyen terme ? Selon Benjamin Guiborel, celui-ci est double. « L’objectif est à la fois de se développer commercialement au niveau des partenaires nationaux et en particulier des grands comptes, et aussi de d’accompagner WashandCheck sur son développement en propre, celui-ci passant par l’accroissement de son réseau d’agences et d’unités mobiles », indique-t-il. Concrètement, et ceci à l’instar des années précédentes et en particulier de 2020, cet accroissement devrait passer en 2021 par le ralliement de 30 à 40 nouvelles agences, un chiffre réaliste eu égard à la conjoncture favorisant les créations d’entreprise en franchise. De quoi viser un objectif global de 80 à 100 franchises de marque sous enseigne WashandCheck d’ici à fin 2021.