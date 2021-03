Flowey étoffe sa gamme de nettoyants

Le fabricant luxembourgeois enrichit sa gamme de nettoyants en lançant deux nouveaux produits hautement performants, sous la dénomination W22 Anti Insect Foam et W24 Multi Soft Cleaner.

Pour accompagner la venue prochaine du Printemps, Flowey innove en lançant deux nouveaux produits. Répondant au nom de W22 Anti Insect Foam, le premier est un nettoyant alcalin très moussant visant à décoller de manière simple et efficace les insectes sur tous types de véhicules (autos, camions, bus, trains…). Conçu pour être utilisé avec différents systèmes d’application, soit avec un canon à mousse, un pulvérisateur et en installations automatiques tel l’arc à mousse des portiques et tunnels de lavage, Anti Insect Foam est un produit d’aspect orange.

Agréablement parfumé (pamplemousse), ce produit peut également s’utiliser pour le prélavage des pare-chocs et bas de caisses (lieu favori des boues collantes). Dépourvu de phosphates, de NTA et de chlore, il respecte la santé et l’environnement. Le deuxième produit, quant à lui, est un nettoyant universel légèrement alcalin sans soude, spécifiquement conçu pour un nettoyage efficace de toutes les surfaces (carrosseries, roues, moteur, métaux, plastiques, caoutchoucs, pare-brise …) que l’on peut retrouver sur différents types de véhicules tels que autos, camions, camionnettes, bus, avions, trains, tramways, motos, vélos, camping-cars, etc.

D’aspect orange comme son produit frère, le W24 Multi Soft Cleaner repose sur une formule concentrée en mesure de nettoyer en profondeur avec la possibilité d’éliminer les taches rebelles. Fonctionnant en eau dure et en eau douce, il délivre un bel effet moussant en laissant un parfum agréable (pamplemousse également), le résultat s’avérant étincelant. Destiné à l’entretien des véhicules, aux centres de lavage, aux garages, carrosseries et autres flottes de véhicules, ce produit est dépourvu de NTA, de phosphates, de phosphonates (acides de type RPO) et de chlore.