BMW et Daimler cèdent Park Now à Easypark

Les constructeurs allemands, partenaires dans les services de mobilité, ont pris la décision de se séparer de Park Now, la solution de réservation de parking. Le suédois Easypark s'est positionné et va sceller la transaction.

BMW et Daimler quittent la place des acteurs du stationnement. Copropriétaires de l'entreprise Park Now, les constructeurs allemands, associés dans les services de mobilité, en ont annoncé, le 9 mars 2021, la cession prochaine à leur concurrent suédois, Easypark. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Park Now est focalisée sur le développement d'un service digital de réservation de places de parking. La cession est soumise "à l'approbation des autorités" de régulation de la concurrence, ont expliqué les deux partenaires dans un communiqué. Avec Park Now, "nous avons construit un acteur important dans les services numériques", ont vanté BMW et Daimler. "La vente prévue du groupe Park Now à Easypark permettra (...) de développer nos activités", s'est félicité de son côté le groupe acheteur.

Park Now est actuellement disponible dans 1 100 villes de 11 pays, dont la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche ou encore les Etats-Unis. Easypark, dont le siège social est basé en Suède, offre le même type de services, fort d'une présence dans une vingtaine de pays européens, dont la France, l'Allemagne et l'Espagne, mais également en Australie, et dans près de 2 200 villes.

Rappelons que Park Now fait partie d'une plus large coopération dans la mobilité urbaine lancée en 2019, entre BMW et Daimler. Le projet comprenait alors une offre d'autopartage (Share Now) et de taxis VTC (Free Now), tous deux destinés à concurrencer le géant américain Uber. Mais dès la fin 2019, les deux constructeurs avaient finalement jeté l'éponge sur le marché américain en raison de coûts en hausse face à des "réalités compliquées", dans un secteur extrêmement concurrentiel. (Avec AFP)